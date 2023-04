Ilaria canta i rimorsi per la fine di una storia nel singolo “Mare”

Ilaria, cantautrice finalista a X-Factor 8, pubblica il singolo Mare. Il brano segue all’uscita di Amami e anticipa il nuovo progetto discografico dell’artista.

Mare è un brano delicato e potente sotto il profilo musicale. L’intro parte in modo molto soft, con il pianoforte che si intreccia alla voce dolce e malinconica di Ilaria. Il pezzo si sviluppa in un crescendo, che sfocia in un finale maestoso. La canzone parla del sentimento che si prova quando, finito un rapporto, ci si rende conto di essere una delle cause di quella rottura. Rendersi conto di questa cosa suscita un senso di impotenza, ma anche la volontà di riallacciare con l’altra persona. Mare è una riflessione intima e profonda su ciò che è successo, e sui rimorsi per la fine del rapporto.

Nel presentare Mare, Ilaria afferma: “Sempre dopo si comprendono le domande e le risposte che sono mancate in un rapporto ed è difficile andare avanti con addosso i rimorsi. Forse avevo un po’ paura anche di me”.

Sala Blu, il nuovo album di Ilaria

Dopo l’esperienza come finalista a X Factor nell’edizione del 2014, Ilaria ha pubblicato a 16 anni il suo primo EP My Name, aggiudicandosi il Disco d’Oro. Negli anni successivi, ha continuato a lavorare maturando il proprio gusto e la propria scrittura. Grazie all’incontro con il produttore Renato “Renee” D’Amico, ha cominciato le registrazioni del suo primo album, interamente in italiano.

Il disco si intitola Sala Blu ed esce per Pulp Dischi il 28 aprile 2023. Registrato in Toscana, raccoglie il lavoro effettuato negli ultimi anni e fatto di ascolti, studi e sperimentazioni. L’album si distacca dal precedente lavoro, presentando brano pop dai suoni fluidi.

Ilaria torna sulle scene musicali per raccontarsi al pubblico con passione ed entusiasmo, grazie a una nuova consapevolezza personale e maturità artistica.