Il Volo Tributo a Ennio Morricone, resoconto della serata dall’Arena di Verona

La musica è ripartita e lo ha fatto in grande stile con uno show non solo musicale. Protagonisti Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble che, nell’inedita veste anche di conduttori, hanno guidato gli spettatori e i telespettatori di Rai 1 in una serata all’insegna della condivisione. Il Volo Tributo a Ennio Morricone ha avuto il merito di riaccendere le luci sulla musica.

Emozionante l’apertura sulle note di Estasi dell’Oro, il brano portante della colonna sonora di C’era una volta nel West.

“Non potere capire quanto siamo felici dopo un anno e mezzo di silenzio. I nostri ospiti d’onore siete tutti voi! Questo è il momento più alto della nostra carriera! Interpretare il repertorio di Ennio Morricone è una grande responsabilità e un onore! Ringraziamo la famiglia Morricone per il sostegno e l’incoraggiamento.”

Due ore e mezza di musica, ricordi ed emozioni in un viaggio non solo legato alla figura del Maestro, ma che si sposa perfettamente con il percorso musicale intrapreso negli anni dai tre ragazzi, sempre più attenti a portare in giro per il mondo l’eccellenza del nostro paese.

Curiosa la scelta di omaggiare Ennio Morricone ricordando anche i brani pop da lui arrangiati all’inizio della carriera. Tra questi Se Telefonando (in coppia con Laura Chiatti) e Il Mondo, interpretata insieme a Riccardo Cocciante.

Nelle vesti di narratore anche l’attore Marco Giallini. Una sorta di Caronte al servizio della musica e di tre ragazzi che in una serata di fine primavera segnano una strada importante. Un portavoce di una ripartenza che il mondo della musica e dello spettacolo ha atteso per troppi mesi e che ora sembra una chimera.

Da sottolineare la presenza sul palco di Nina Zilli e Raphael Gualazzi, con cui i tre ragazzi de Il Volo interpretano il tema del film con Florinda Bolkan Metti una sera a cena.

Ignazio, Piero e Gianluca hanno poi ripercorso i loro 12 anni di carriera, con immagini significative e con l’esibizione sulle note di O’ Sole Mio, brano che cantavano da bambini, e Grande Amore, il pezzo con cui hanno trionfato al Festival di Sanremo 2015.

“Quest’anno abbiamo vissuto lontananze, mancanze, perdite. Vorremmo dedicare questo concerto a tutti coloro che non ce l’hanno fatta…”

Una dedica speciale a Vito, papà di Ignazio Boschetto scomparso all’inizio del 2021.

“Dopo un anno ci avete dato l’ossigeno. Questa sera abbiamo respirato il ritorno alla vita.”

La musica è condivisione e di sicuro non potrà salvare il mondo, ma di sicuro ha il merito di renderlo più piacevole. Soprattutto dopo l’anno e mezzo terribile in cui abbiamo cambiato la nostra prospettiva sul presente e sul futuro.

IL VOLO TRIBUTO A ENNIO MORRICONE – LA SCALETTA

Estasi dell’oro (Orchestra – Andrea Morricone)

Your love (Orchestra – Andrea Morricone)

Nessun dorma

Se telefonando con Laura Chiatti

Il mondo con Riccardo Cocciante

Quando finisce un amore (solo Riccardo Cocciante)

Se (Orchestra – Andrea Morricone)

Metti una sera a cena con Raphael Gualazzi al pianoforte e Nina Zilli

‘O sole mio

Grande amore

Here’s to you

E più ti penso

Your song

No puedo ser nuova con Andrea Griminelli al flauto

Listen con Juan Iorio al sax

Nella fantasia con Andrea Griminelli al flauto

Nel blu dipinto di blu

Un amore così grande

My way

I colori dell’amore (Orchestra – Andrea Morricone)

Libiamo ne’ lieti calici

Estasi nell’oro

Conradiana