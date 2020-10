Il Volo tribute to Ennio Morricone sarà un il grande concerto dedicato al Maestro scomparso pochi mesi fa. L’evento, che si terrà in Piazza Pio XII a Roma il 5 giugno, sarà la celebrazione della musica Made in Italy, linguaggio universale che grazie al trio e al compositore ha varcato i confini nazionali.

Sarà un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, un progetto di Michele Torpedine prodotto da Friends & Partners e MT Opera & Blues.

Per la prima volta Piazza Pio XII, concessa per l’occasione dal Comune di Roma, diventerà teatro di un concerto. La Basilica di San Pietro alle spalle della Piazza completerà la scenografia creando la quinta perfetta di uno spettacolo fuori dal comune.

Durante il concerto-evento Il Volo ripercorrerà le melodie del Maestro, in un’atmosfera sognante, accompagnato da una grande Orchestra che sarà diretta da una prestigiosa bacchetta.

“Il nostro è un work in progress, stiamo lavorando.”

Queste le loro parole a chi chiede se già c’è una scaletta.

“Il Maestro merita un grande evento e una notte dedicata a lui.”

Fin dagli esordi Il Volo è legato al Maestro, con il quale ha anche condiviso il palco nel 2011 in Piazza del Popolo a Roma, esibendosi con il brano E più ti penso su un medley delle colonne sonore dei film C’era una volta in America e Malèna firmate da Morricone.

Anche nei numerosi concerti in tutto il mondo, il trio italiano ha spesso presentato il brano, come omaggio a una delle grandi eccellenze italiane che merita di essere patrimonio culturale di tutti.

“Una delle canzoni che spesso abbiamo portato in concerto è Il Mondo di Jimmy Fontana. La prima versione è stata arrangiata proprio da Ennio Morricone. Per questo nel concerto ci saranno canzoni che hanno fatto parte della storia del maestro e non solo musiche da film.”

Il Volo tribute to Ennio Morricone sarà anche il titolo del prossimo progetto discografico con pubblicazione mondiale per Sony Music.

L’evento si colloca all’interno di United For The World, un format che coniuga musica e arti visive, nato da un’idea di Thomas Errera. Si tratta di un contenitore che, attraverso l’intrattenimento, vuole sensibilizzare su importanti temi globali quali la cura e la salvaguardia del pianeta, l’inclusione, lo sviluppo sostenibile.

Roma Capitale ha dato al progetto il suo Patrocinio.

IL VOLO TRIBUTE TO ENNIO MORRICONE

L’evento è stato presentato a Roma alla presenza della Sindaca Virginia Raggi. Queste le sue parole.

“E’ un momento particolare. Permettetemi di salutare tre ragazzi che sono di fama internazionale, con una voce straordinaria e che portano il bel canto in tutto il mondo e permettono di mantenere vive le tradizioni. Dobbiamo pensare al futuro, portando un messaggio di speranza. Il nostro obiettivo è puntare su grandi eventi, sulla cultura, sulla possibilità che questa città si unisca ad artista di calibro nazionale e internazionale. L’idea è quella di attirare investimenti. I lavori devono ripartire. Oggi presentiamo un grande evento che avrà luogo il 5 giugno 2021, un tributo a Ennio Morricone. Sarà un concerto gratuito di altissimo livello, l’inizio di una serie di concerti, perchè abbiamo bisogno di appuntamenti fissi che ci ricordino cosa siamo in grado di fare. Questo evento vuole essere l’inizio. È un segnale forte. Questo vuole essere un tributo in un momento in cui abbiamo bisogno di unità. Grazie ai ragazzi e tutti coloro che stanno lavorando al grande evento.”

Parola, poi, a Piero Barone.

“E’ una conferenza stampa inedita per noi. Innanzitutto ringraziamo il Comune per il patrocinio dell’evento. Quando abbiamo presentato il progetto all’estero c’è stato entusiasmo e ne siamo felicissimi. In questi mesi ci sono state iniziative per ricordare i lavoratori dello spettacolo e questo è uno dei motivi per cui stiamo presentando l’evento con 8 mesi di anticipo. Noi lavoriamo e viviamo con loro quotidianamente. Speriamo che con i fatti che questo li possa aiutare a non avvilirsi e a cercare di dare un messaggio di ottimismo e speranza. Dobbiamo realizzare con i fatti l’idea che… andrà tutto bene.”

Prosegue Gianluca Ginoble.

“Ennio Morricone per noi è stata fonte di ispirazione. Lo abbiamo conosciuto e abbiamo lavorato in studio con lui, quando stavamo registrando il primo disco. È il più grande compositore del ‘900. Con la nostra musica portartiamo in giro per il mondo il patrimonio musicale e culturale italiano. L’obiettivo è quello di essere ambasciatore del bel canto per far ascoltare la nostra musica anche ai più giovani. Quello del 5 giugno sarà un grande concerto con un’orchestra e un coro.”

Parola, poi, a Ignazio.

“Stiamo preparando un progetto per raccogliere dei fondi e aiutare la nostra categoria. È un momento difficile per tutti e ogni categoria sta soffrendo. Noi siamo giovani, abbiamo 25 anni, e vorremmo dare il buon esempio anche portando la mascherina. È importante. Estendiamo l’invito a presenziare all’invito a tutti i personaggi che hanno avuto a che fare con Ennio Morricone, registi, compositori, attori, musicisti.”

Intervento, poi, di Ferdinando Salzano di F&P, co-produttore dell’evento

“Il Volo è abituato ai grandi eventi, ma questo ha connotati e colori di grande evento. La data del 5 giugno vorrei diventi quasi simbolica per gli eventi live. Questo grande evento di piazza è di valore internazionale e vorrei possa diventare l’apertura e l’inizio della nostra rinascita. Sicuramente avremo la televisione, una diretta televisiva su una rete generalista importante. Poi auspichiamo una grande partecipazione di grandi amici ospiti vista l’empatia dei tre ragazzi con il mondo musicale.”

Quali sono le melodie preferite del Maestro Morricone?

Piero non ha dubbi! “La colonna sonora di Malena”. Gianluca, invece, preferisce i brani tratti da The Mission e Nuovo Cinema Paradiso. Ignazio, invece, ricorda L’estasi dell’oro, pezzo composto per la colonna sonora de Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo, che anche i Metallica hanno suonato.

Idee chiare anche per la Sindaca Virginia Raggi.

“Tutte queste musiche parlano direttamente al cuore. A seconda dello stato d’animo di ognuno di noi capita di emozionarsi con una musica diversa. La mia colonna sonora preferita… direi… The Mission…”

IL VOLO A IMOLA PER IL GP DELL’EMILIA ROMAGNA DI FORMULA 1

Domenica 1 novembre si terrà a Imola il Gran Premio dell’Emilia Romagna, sul circuito che non ospita una gara di Formula Uno dal 2006. Il trio si esibirà cantando l’Inno Nazionale in un’atmosfera irreale vista l’assenza del pubblico.

“Non conta quante persone ci saranno, per noi l’emozione sarà la stessa. Sappiamo che gli appassionati di sport saranno lì davanti allo schermo. Imola è nei ricordi di chi ama i motori e in molti evoca emozioni. In questi mesi abbiamo sentito spesso l’inno cantato anche dalle finestre e dai balconi. È un segnale di unione. Cantarlo insieme al coro del pubblico è speciale, ma lo sarà anche a Imola.”

Foto di Julian Hargreaves

Foto di furud da Pixabay