Il Volo conquista il Nord America, sold out da 6.000 persone a New York

Il Volo, dopo aver pubblicato il best of 10 Years ed essersi esibito con concerti in Giappone, Europa e Sud America nel 2019, inizia il nuovo anno con il tour in Nord America, più di 20 date da Toronto a Las Vegas.

Iniziato il 28 gennaio da Toronto, il tour passerà per Washington, Boston, Chicago, Los Angeles e tante altre città fondamentali, in oltre 12 Stati, per concludersi il 15 marzo a Las Vegas.

Più di 20 date in cui il trio raggiunge i fan americani che in questi anni hanno visto i tre ragazzi duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, partecipare a We Are The World for Haiti di Quincy Jones ed essere premiati ai Latin Billboard Awards.

Il belcanto italiano de Il Volo è molto amato negli States (il loro debutto discografico omonimo, nel 2010, entra nella Top Ten di Billboard USA) e l’accoglienza del pubblico per il nuovo tour lo dimostra.

È già sold out infatti il live del 6 febbraio al Radio City Music Hall di New York che, con i suoi oltre 6000 posti e la posizione centrale in Times Square, è considerato uno dei più prestigiosi teatri al mondo.

IL VOLO TOUR ITALIANO

Questa estate Il Volo tornerà in concerto in Italia con una doppia data all’Arena di VERONA e una doppia data al Teatro Antico di TAORMINA.

Inoltre a novembre 2020 il trio si esibirà nei principali palasport d’Italia a Torino, Milano e Roma!

Queste le date in Italia:

30 agosto all’Arena di Verona

31 agosto all’Arena di Verona

4 settembre al Teatro Antico di Taormina

5 settembre al Teatro Antico di Taormina

26 novembre al Pala Alpi Tour di Torino

30 novembre al Mediolanum Forum di Assago, Milano

4 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma

Le date sono prodotte Il Volo Srl e organizzate da Friends & Partners.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Attualmente il trio è candidato in due categorie degli All Music Italia Awards 2019, Miglior album per Musica e Miglior Best of per 10 Years. È possibile votare fino all’1 febbraio cliccando qui.

Foto di copertina: Cestari

Foto articolo: Alessandro Peruggi