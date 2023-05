Il Volo pronto alla doppia serata ricca di ospiti su Canale 5. Ecco gli ospiti di “Tutti per uno”

Il Volo approda su Canale 5 con una doppia prima serata e una scaletta ricca di ospiti speciali con Tutti per uno.

Le date live che il trio italiano più famoso del mondo ha tenuto all’Arena di Verona nelle scorse settimane diventano quindi uno show per Canale 5 in onda in prima serata sabato 27 maggio e sabato 3 giugno.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto in Il Volo – Tutti per uno ospiteranno per dei duetti speciali tanti artisti. A fare da collante alle serate ci sarà la presenza di uno dei volti di punta delle reti Mediaset, Federica Panicucci.

I due live sono stati prodotti da Friends &Partners con la regia di Luigi Antonini.

Ma chi sarà presente per esibirsi con il trio? Cliccate in basso su continua per scoprirlo.