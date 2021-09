Il Volo annuncia l’uscita del nuovo album: “Il Volo sings Morricone”

Il Volo nuovo album in arrivo. La notizia era già da nota da diverso tempo, svelata dal trio stesso, ma ora arrivano i dettagli sull’album tributo a Ennio Morricone.

Dopo il concerto dedicato al Maestro Morricone realizzato all’Arena di Verona e andato in onda su Rai 1, il trio svela anche i primi dettagli sull’uscita di questo importante progetto.

IL VOLO NUOVO ALBUM

Il nuovo disco si intitola Il Volo Sings Morricone ed è in pre order e presave da oggi. Ad accompagnare l’annuncio arriva anche il primo estratto dal disco, Your love. Questo brano è parte della colonna sonora del celebre film cult di Sergio Leone, C’era una volta il west (Once upon a time in the west in inglese) uscito nel 1968.

Per quel che riguarda l’uscita dell’album, IL VOLO SINGS MORRICONE, bisognerà aspettare fino al 5 novembre prossimo. Nell’attesa Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone hanno mostrato anche la splendida copertina del progetto. Potete vederla qui a seguire.

YOUR LOVE TESTO

I woke and you were there

Beside me in the night

You touched me and calmed my fear

Turned darkness into light

I woke and saw you there

Beside me as before

My heart leapt to find you near

To feel you close once more

To feel your love once more

Your strength has made me strong

Though life tore us apart

And now when the night seems long

Your love shines in my heart

Your love shines in my heart