Il Volo live streaming in due grandi eventi internazionali

Il Volo live. Continua l’impegno del trio nell’accompagnare con la propria musica i fan di tutto il mondo partecipando, a distanza, grandi eventi mondiali.

Sabato 9 maggio, Il Volo parteciperà al primo grande evento streaming prodotto da UNICEF in questo periodo di emergenza sanitaria UNICEF Won’t Stop, che andrà in onda qui e su YouTube (qui). Lo show sarà trasmesso dalle 8pm ET ovvero le 2.00 di sabato notte in Italia, tra sabato notte e domenica mattina per la precisione).

Saranno gli unici cantanti italiani, tra le tante le celebrities internazionali che prenderanno parte all’evento, come Cher, P!NK, Sting, Rod Stewart, Pablo Alboran, Eurythmics, Matthew Morrison, Luke Islam, Morgan Freeman, Lucy Liu e tanti altri.

Interverranno anche esperti e ambasciatori dell’UNICEF che evidenzieranno l’impatto del COVID-19 e gli sforzi incessanti per frenare l’epidemia, proteggere i bambini e diffondere informazioni. Il programma porterà virtualmente il pubblico in Cina, Repubblica Democratica del Congo, Danimarca, Giordania, Messico, Stati Uniti d’America e altro.

La risposta dell’UNICEF alla pandemia di COVID-19 si concentra sulla fornitura di materiale alle strutture sanitarie, la prevenzione della diffusione di nuove infezioni, la garanzia della continuità dell’istruzione e l’analisi dei dati per essere sempre informati su dove e come distribuire al meglio le risorse.

Domenica 10 maggio invece Il Volo sarà ospite del grande festival streaming organizzato da Sony Music Latin-Iberia Made In: Casa che sarà in diretta dalle ore 18.00 (12:00 PM EST) sugli account social ufficiali di Made In Latino Facebook, Instagram e YouTube e sul sito ufficiale (qui) con Camilo, Lali, Gente de Zona, Becky G, Diego Torres, DVICIO, RUGGERO, Rombai, Luis Coronel, Andrés Cepeda, Rauw Alejandro, Pabllo Vittar e tanti altri.

L’iniziativa “Made In: Casa” (#DesdeCasaConMusica) nasce per sottolineare l’importanza dello stare a casa in questo periodo di emergenza sanitaria, pienamente appoggiata dal trio, che si esibirà all’interno del festival per esprimere la sua solidarietà e portare un po’ di compagnia nelle case di tutto il mondo.

Anche in questo caso Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto saranno gli unici rappresentanti italiani.

Del resto il trio è conosciuto in tutta America e acclamati, a partire dal loro debutto discografico omonimo nel 2010, entrato nella Top Ten di Billboard USA, la premiazione ai Latin Billboard Awards a Miami e i lunghi tour sold out in America del Sud, USA e Canada, oltre ai duetti con Barbra Streisand e Placido Domingo.