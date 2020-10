I ragazzi de Il Volo canteranno l’Inno Nazionale prima del Gran Premio Emirates dell’Emilia Romagna di Formula 1. Una bella occasione due mesi dopo aver emozionato il pubblico dell’Arena di Verona in occasione dei Seat Music Awards.

Musica e sport, un connubio imprescindibile del quale spesso si parla. I motori sono senza dubbio un’eccellenza del nostro paese e in particolare il campionato mondiale di Formula 1 rappresenta un’occasione importante per mettere in risalto il made in Italy.

In questa strana stagione sportiva l’Italia è sede di ben tre tappe. Dopo le due già andate in scena a Monza e al Mugello, la Formula Uno sarà il 1° novembre a Imola sullo storico circuito dedicato a Enzo e Dino Ferrari.

Per celebrare un ritorno a Imola della massima categoria dell’automobilismo è stato scelto il trio de Il Volo, proprio per sottolineare l’importanza del made in Italy. Un’esibizione sulle note dell’Inno di Mameli che permetterà al pubblico televisivo di emozionarsi, prima di concentrarsi tra le curve e i rettilinei del circuito sulle rive del Santerno.

IL VOLO ALL’EMIRATES GRAN PREMIO DELL’EMILIA ROMAGNA

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno accettato di partecipare a questo prestigioso evento con entusiasmo.

I tre ragazzi sono da sempre appassionati di Formula 1 e fieri di rappresentare l’Italia.

“È un onore per noi essere stati invitati al Gran Premio e interpretare ancora una volta l’Inno di Mameli. Ogni volta che abbiamo avuto questa opportunità non è stato facile nascondere l’emozione! Ringraziamo il Presidente di Formula Imola Uberto Selvatico Estense e facciamo un grande in bocca al lupo a tutti i piloti.”

Prosegue il Presidente di Formula Imola Uberto Selvatico Estense.

“Sono veramente lieto di annunciare pubblicamente che sarà Il Volo ad effettuare la performance canora dell’Inno di Mameli in occasione del prossimo Gran Premio di Formula 1 a Imola il 1 novembre 2020. Questo magnifico trio canoro caratterizza la musica e la cultura italiana nel mondo già da tempo. Dunque chi meglio di loro poteva interpretare l’Inno italiano, emozionando in mondovisione gli spettatori del Gran Premio più atteso della stagione. Un ringraziamento particolare, oltre che agli artisti, al loro manager Michele Torpedine per la grande disponibilità ed entusiasmo nel supportare l’iniziativa che segna il ritorno della Formula 1 a Imola dopo 14 anni.”

Una nuova occasione per ascoltare la musica de Il Volo, in attesa del tour che sarà in scena nel 2021 (Qui le date).

Foto di Julian Hargreaves