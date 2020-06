A causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia, sono stati rinviati al 2021 i concerti de Il Volo originariamente previsti per agosto e settembre 2020.

Durante il difficile periodo del lockdown il trio è stato impegnato negli eventi streaming internazionali UNICEF Won’t Stop e Made In: Casa in cui hanno portato in alto la musica del nostro paese al di fuori dei confini nazionali (ne abbiamo parlato Qui).

Inoltre Piero, Gianluca e Ignazio sono stati scelti da Dolce e Gabbana per la campagna sociale #DGFATTOINCASA per sostenere la ricerca (Qui il nostro articolo).

Nei giorni scorsi il trio ha postato una foto del pubblico di un loro concerto scrivendo:

“Spesso postiamo nostre foto, ma siete voi i protagonisti di questo grande amore. Grazie per il vostro affetto!”

IL VOLO – I CONCERTI ITALIANI NEL 2021

“Finalmente possiamo comunicarvi le nuove date di quattro concerti a cui teniamo moltissimo: all’Arena di Verona e a Taormina, in due luoghi iconici per il nostro paese e per il Mondo intero. Recuperiamo i concerti che sono stati annullati.”

Queste le nuove date:

29 agosto 2021 all’Arena di Verona (recupero della data del 30 agosto 2020)

30 agosto 2021 all’Arena di Verona (recupero della data del 31 agosto 2020)

4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina (recupero della data del 4 settembre 2020)

5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina (recupero della data del 5 settembre 2020)

I biglietti acquistati rimangono validi per le date corrispondenti del 2021.

Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili su www.friendsandpartners.it/elenco-concerti-spettacoli-annullati-o-rinviati.

