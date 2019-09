Il Volo 10 Years è il titolo del Best of con cui i tre artisti celebreranno i primi dieci anni di carriera con un album. L’album arriverà nei negozi di dischi, fisici e digitali, oltre che sulle piattaforme streaming, a novembre 2019.

Nell’attesa è già sold out il concerto all’Arena di Verona del 24 settembre, una grande festa prima di partire con un nuovo tour mondiale che prenderà il via il 3 Ottobre dall’America Latina per poi spostarsi a Febbraio del 2020 al nord per il North American Tour.

Queste date fanno seguito al successo del tour estivo che ha toccato alcune delle più suggestive location d’Italia, dalla Cava del Sole di Matera, al Teatro Antico di Taormina.

A sorpresa Il Volo ha annunciato ora un Best of, 10 Years, in uscita per Sony Music Italia in tutto il mondo con diverse versioni. Per esempio per il mercato latino e quello giapponese, luoghi dove i ragazzi sono molto apprezzati, saranno realizzate delle versioni ad hoc racchiudendo il meglio del repertorio de Il Volo, da ‘O Sole mio a My Way a Grande amore, dal bel canto della tradizione italiana, agli evergreen americani.

La tracklist sarà composta sia da brani registrati in studio, sia da nuove registrazioni live, come quelle dello show svoltosi a Matera lo scorso giugno, che tra l’altro verrà trasmesso dalla rete televisiva nazionale americana PBS oltre ad andare in onda in prima serata su Canale 5 a fine ottobre.

IL VOLO 10 Years tracklist

L’album è già in pre-order su iTunes e Amazon (vedi qui) in versione digitale. 10 Years – The best of iTunes Edition contiene 27 brani + digital booklet mentre la versione fisica10 Years – The best of (Italian and International version), con 19 brani.

Questa la tracklist della versione digitale:

Il Mondo ‘O Sole mio (Live in Matera) Surrender (Live in Matera) Smile (Live in Matera) Caruso (Live a Pompei) Un amore cosi’ grande Granada (Live) di Agustín Lara – Il Volo & Plácido Domingo My Way (Live) di Jacques Revaux & Paul Anka – Il Volo & Marcello Rota Grande amore Nel blu, dipinto di blu (Volare) Turandot: Nessun Dorma (Live) di Giacomo Puccini – Il Volo & Plácido Domingo La Traviata – Libiamo ne’lieti calici (Live) di Giuseppe Verdi – Il Volo & Plácido Domingo People Arrivederci Roma Musica che resta (feat. Alessandro Quarta) [Live in Matera] O Holy Night A chi mi dice Vicinissimo La nave del olvido El Triste Be My Love Grande amore (Spanish Version) Nuestro Amor Es Más Que Grande Gira el Mundo Gira Musica Perfecta (Spanish Version) Sonreirás Cerquisima (Spanish Version)

Foto di Julian Hargreaves