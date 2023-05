Altro duetto in arrivo per l'estate 2023... Il Tre e Villabanks uniscono le voci in "Offliine"

Il Tre Offline significato del testo del nuovo singolo che vede l’artista di casa Warner Music Italy duettare per l’estate 2023 con Villabanks.

Reduce dalla pubblicazione del singolo Roma e dalla sua prima partecipazione al Concerto del Primo Maggio Roma l’artista classe ’97 si prepara all’estate lanciando un nuovo singolo, un brano che viene descritto come “carico di vibrazioni pronte a scandire le calde sere a venire“.

E per questo brano Il Tre non sarà solo….

Il tre Offline significato del brano con Villabanks

Fuori da venerdì 26 maggio Offline vede Il Tre duettare con un altro artista tra i più amati dalla Generazione Z… il provocatorio Villabanks.

Il beat di questa canzone nasce quasi per caso in un pomeriggio in studio insieme al producer multiplatino Andry The Hitmaker, con il quale Il Tre insieme a Villabanks ha voluto sperimentare creando un mix di visioni e ispirazioni musicali, raddoppiando così il potenziale esplosivo di Offline.

Il brano prende vita dal racconto di una serata in un club che, nelle strofe dei due artisti, si trasforma in un vero e proprio storytelling dando vita ad un brano tutto da ballare su un’avvolgente e potente cassa dritta che anima il singolo e che darà il ritmo giusto al periodo estivo.

Il Tre Offline testo e audio

In arrivo il 26 maggio