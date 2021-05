Il Tre: al via a dicembre 2021 Ali Live Tour, con già una data sold out (Biglietti)

Prenderà il via sabato 11 dicembre dal Fabrique di Milano la tournée de Il Tre Ali Live Tour. L’artista, che a febbraio ha pubblicato l’album d’esordio, è pronto per la prima tournèe che, nonostante partirà tra oltre sei mesi, ha già registrato una data sold out.

Il Tre, che tra le altre cose è salito sul palco del Concerto del Primo Maggio, ha appena conquistato un disco di platino con il singolo Cracovia Pt. 3.

Un artista che nonostante la difficoltà del periodo ha trovato una strada personale che il pubblico ha dimostrato di apprezzare. Un percorso che sul palco troverà una nuova dimensione.

Le prime due tappe sono fissate per l’11 dicembre 2021 al Fabrique di Milano e per il 18 dicembre 2021 all’Atlantico di Roma, già completamente esaurito.

IL TRE ALI LIVE TOUR

Questo il calendario aggiornato del tour prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

Sabato 11 dicembre 2021 | MILANO @ Fabrique

Sabato 18 dicembre 2021 | ROMA @ Atlantico SOLD OUT

Giovedì 13 gennaio 2022 | BRESCIA @ Latte più

Venerdì 14 gennaio 2022 | PADOVA @ Hall

Domenica 16 gennaio 2022 | Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Martedì 18 gennaio 2022 | Nonantola (MO) @ Vox Club

Sabato 22 gennaio 2022 | FIRENZE @ Viper Theatre

Martedì 25 gennaio 2022 | Pozzuoli (NA) @ Duel Club

Venerdì 28 gennaio 2022 | BARI @ Demodè

Sabato 05 febbraio 2022 | Senigallia (AN) @ Mamamia

Domenica 06 febbraio 2022 | ROMA @ Atlantico

