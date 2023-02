Premio alla carriera per Wilma De Angelis: una vita dedicata alla musica per la cantante di ‘Nessuno’ e ‘Patatina’

Wilma De Angelis dopo tanta attesa riceve il premio alla carriera.

Wilma De Angelis è una figura iconica della musica italiana, con una carriera che si estende per oltre 70 anni. È stata la prima a portare la cucina in TV quando ancora non era una moda, mostrando la sua incredibile versatilità artistica. Eppure, nonostante il suo straordinario talento, ha dovuto aspettare a lungo per ricevere il tanto atteso premio alla carriera.

Il riconoscimento, che sarebbe dovuto arrivare durante il Festival di Sanremo 2020, venne annullato all’ultimo minuto per un cambio di scaletta da parte della RAI, lasciando la signora De Angelis sconfortata (leggi qui). Dopo due anni di pandemia, gli amici di sempre, in primis Giovanna Nocetti, hanno finalmente deciso di celebrare la sua carriera, organizzando una serata in suo onore presso il Teatro Cagnoni di Godiasco Salice Terme, in provincia di Pavia.

Il sindaco Fabio Riva, insieme all’Amministrazione Comunale, ha accolto con entusiasmo la proposta dei direttori artistici del Teatro. In poco tempo, è stata organizzata una serata che ha riempito il cuore di Wilma De Angelis, felice di tornare protagonista.

wilma de angelis – carriera

Durante l’intervista, l’artista ha ripercorso la sua incredibile carriera, partendo dal suo primo Festival di Sanremo nel 1959 con la canzone Nessuno. Successi come Quando vien la sera e Patatina sono stati ricordati con emozione ai momenti che hanno caratterizzato la sua esperienza, come quando Paolo Limiti l’ha aiutata a riprendere la sua carriera negli anni ’70.

Wilma De Angelis è stata una figura di spicco nel panorama musicale italiano per decenni, insieme ad altre grandi artiste come Nilla Pizzi, Betty Curtis e Carla Boni. È stata anche una delle prime a portare la cucina in TV, prima di tante altre celebrità del settore.

La serata in suo onore è stata un grande successo. Il teatro era completamente esaurito e la De Angelis che ha regalato al pubblico due canzoni improvvisate, accompagnata alla chitarra dalla sua amica Giovanna. È stata una grande occasione per celebrare la sua straordinaria carriera e il suo contributo alla diffusione della musica italiana nel mondo.

Foto: Gabriele Vinciguerra