Il nuovo EP di Ludwig, “NEVERLAND”, è in arrivo a fine giugno e porta con sé un carico di spensieratezza

Il dj e producer romano LUDWIG è pronto per l’estate con il suo nuovo EP NEVERLAND. Il progetto è in uscita su tutte le piattaforme di digital download, in streaming e su cd fisico a partire da venerdì 25 giugno 2021.

È difficile portare un po’ di spensieratezza e di allegria nella testa delle persone in questi tempi difficili e LUDWIG ci è riuscito benissimo con il suo singolo Partire, uscito lo scorso maggio. “Ho scritto un pezzo che fa partire“, canta il DJ e producer di Roma nel brano che anticipa l’arrivo del suo EP.

Nei giorni scorsi l’artista ha postato un video sulla sua pagina Instagram in cui autografa i booklet (in formato poster) di NEVERLAND.

Il suo obiettivo è proprio quello di far partire le persone e di portarle verso un luogo inesplorato e ricco di avventure. Per questo si chiama NEVERLAND, un progetto fresco e spensierato che vuole farci dimenticare dell’ultimo periodo e farci divertire per i prossimi mesi. L’EP di LUDWIG ha quindi tutte le carte in regola per essere la nuova colonna sonora dell’estate.





Questa la dichiarazione dell’artista:

“Questa è l’estate in cui si potrà di nuovo partire e per me è molto importante farlo attraverso la musica. Sono pronto a farvi ballare tutta l’estate, ci vediamo sull’Isola che non c’è, ci vediamo a NEVERLAND!”

CONOSCIAMO MEGLIO LUDWIG

Mentre aspettiamo l’EP NEVERLAND di Ludwig, vediamo insieme qual è il suo percorso musicale.

Ludovico Franchitti in arte Ludwig è un artista, dj e producer romano di classe 1992.

Si appassiona alla musica elettronica in giovane età e comincia presto ad imporsi sulla scena locale suonando nei club più in voga e come opening a main guest. Ha accompagnato la Dark Polo Gang durante il Twins Tour e grazie a quest’esperienza ha imparato molto.

In seguito si dedica esclusivamente alla produzione e decide di puntare sul progetto da solista. Diventa presto un punto di riferimento sui social, lanciando tendenze e creando contenuti virali legati alla sua attività musicale. Il primo singolo Un Po’ De Que diventa in poco tempo un tormentone social e raggiunge oltre 10 milioni di streaming su Spotify.

Nel 2019 inizia produzioni importanti per la scena trap italiana e parte per un tour nazionale che culmina con il soldout all’Atlantico di Roma, ben due settimane prima del concerto.

A distanza di un anno e dopo aver pubblicato il suo primo EP (che gli darà molte soddisfazioni, tra cui un brano certificato PLATINO e un altro brano certificato ORO), inizia a collaborare con diversi esponenti della scena elettronica italiana.

A maggio 2021 torna con Partire che anticipa NEVERLAND e in seguito con la collaborazione insieme a Gli Autogol, DJ Matrix e Arisa nella canzone spot degli Europei di calcio Coro Azzurro.

Foto di copertina di Simone Martellacci