La musica è vita, anche se è certo che in questo momento l’attenzione generale è orientata altrove. Ma il mondo della musica si sta mobilitando con raccolte fondi (Qui l’articolo su quella di Fedez e Chiara Ferragni che ha portato alla creazione di un nuovo reparto di terapia intensiva all’Ospedale San Raffaele di Milano) e con numerosi concerti domestici, dei quali anche All Music Italia si è fatta promotrice di #acasaconvoi (Ne abbiamo parlato Qui). Ora anche i medici e gli infermieri hanno pubblicato un video con una nuova versione dello storico brano Il Mio Canto Libero di Lucio Battisti.

Per l’occasione Mogol ha trasformato il brano pubblicato nel 1972 nell’Inno dei Medici contro il Coronavirus.

L’iniziativa è nata grazie alla collaborazione tra Mogol e Fism, la Federazione italiana delle Società Medico Scientifiche. Medici e infermieri di tutta Italia hanno eseguito il brano riscritto per l’occasione da Mogol.

“L’idea di interpretare la canzone, ovviamente a distanza è nata per sottolineare come il difficile lavoro negli ospedali debba essere sostenuto dall’impegno di tutti. Per farlo abbiamo scelto di valorizzare le capacità musicali di tanti professionisti delle corsie di tutta Italia. Ne è nato un vero e proprio inno che, pur nella fatica, non abbandona la speranza.”