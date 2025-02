Il Mago Del Gelato arriva “In Punta Di Piedi” insieme a Le Feste Antonacci

In attesa dell’uscita dell’album d’esordio Chi è Nicola Felpieri?, che vedrà la luce il prossimo 14 marzo (qui il pre-save e il pre-order), Il Mago Del Gelato presenta il nuovo singolo In Punta Di Piedi feat Le Feste Antonacci (Dischi Numero Uno – qui il pre-save), che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 28 febbraio.

Ed ecco che, dopo la rombante e avventurosa Granturismo e la sensuale e vellutata Tic Tac con Mélanie Chedeville, la band torna con una canzone dal sapore fresco e fruttato, un cocktail sonoro da sorseggiare scatenandosi nelle danze, un’esplosione disco funk per sorvolare il mare e ballare leggeri tra le nuvole fino a perdere il fiato.

Come sempre prodotta da Marquis, In Punta di Piedi ci mostra dunque, ancora una volta, l’energia dell’inconfondibile sound de Il Mago Del Gelato, capace di viaggiare lontano, fra tramonti caraibici e danze sotto la luna piena, sulle ali di groove incalzanti e melodie graffianti.

“E così sono lì: in un dancefloor qualsiasi due persone qualsiasi“, raccontano Le Feste Antonacci. “Si conoscono e si ricordano di una vecchia connessione. La vita le ha divise, ma la musica ora le riunisce. La stanza e il rumore attorno a loro piano piano spariscono. Rimangono loro, due elettroni impazziti intorno a un nucleo: l’amore“.

Foto di copertina a cura di Leo Vecci Innocenti