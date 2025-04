Il luogo del pensiero: al via la seconda edizione del Premio dedicato al teatro-canzone

La Fondazione Giorgio Gaber annuncia la seconda edizione del Premio Il luogo del pensiero – Scrittura per Teatro-Canzone. L’iniziativa, rivolta ai nuovi autori di questa forma espressiva, si svolge complessivamente dal 28 aprile al 24 luglio 2025.

Il Teatro-Canzone è un genere che unisce teatralità, parola e musica. La sua struttura è costituita da un’alternanza di canzoni e monologhi. Più precisamente, le parti cantate si avvicendano a parti recitate. Ciò rappresenta la sua specificità e lo definisce come genere teatrale autonomo. Altra caratteristica peculiare del Teatro-Canzone è rappresentata dalle tematiche affrontate. Il genere si ispira e si interroga sulle condizioni del mondo contemporaneo. Anche laddove si raccontano episodi del passato, essi vengono attualizzati con riferimenti all’oggi.

Il Premio Il luogo del pensiero è stato istituito l’anno scorso dalla Fondazione Gaber. Esso è dedicato ai talenti che si vogliono confrontare con un tema, utilizzando la forma del Teatro-Canzone. Le loro creazioni devono tradursi in riflessioni attraverso una canzone e un monologo, in grado di costituire una forma espressiva e letteraria compiuta.

L’iniziativa prende il via il 28 aprile 2025. Chi desidera partecipare, può presentare la propria opera fino all’11 giugno 2025. Il regolamento completo è disponibile sul sito www.giorgiogaber.it e sulle pagine Social della Fondazione Gaber. Il 24 luglio 2025 è prevista la proclamazione del vincitore in occasione dello svolgimento del Premio Viareggio – Rèpaci. Quest’ultimo è un prestigioso premio letterario fondato nel 1929 da Leonida Rèpaci. Tra i suoi vincitori, si ricordano Umberto Saba, Elsa Morante, Carlo Emilio Gadda, Italo Calvino, Natalia Ginzburg, Pier Paolo Pasolini, Salvatore Quasimodo, Alberto Moravia, Sandro Veronesi e Alda Merini.

Fondazione Gaber presenta il Premio Il luogo del pensiero

Paolo Dal Bon, Presidente della Fondazione Gaber, sottolinea: “Questo premio giunto alla seconda edizione e nato di comune accordo con l’Amministrazione di Viareggio e con il Premio Viareggio-Rèpaci, segna la continuità di una collaborazione culturale e artistica che dalla scomparsa di Gaber ha promosso iniziative importanti per la cultura del nostro Paese. L’apertura alla collaborazione con la nostra Fondazione da parte del Premio Viareggio-Rèpaci ha dato vita ad un progetto culturale di grande rilevanza, certamente originale e innovativo e che ancora mancava. La scrittura legata al ‘Teatro – Canzone’ può aprire prospettive interessati ed è sicuramente un’opportunità offerta agli autori che intendono confrontarsi con questa particolarissima forma espressiva”.

Dalia Gaberscik, Vicepresidente Direttrice Artistica della Fondazione Gaber, esprime: “Grande riconoscenza da parte mia verso l’Amministrazione Comunale nelle persone del Sindaco Giorgio Del Ghingaro e dell’Assessore alla Cultura Sandra Mei per aver promosso per quest’anno confermato l’incontro tra la nostra Fondazione e il Premio Viareggio-Rèpaci. L’istituzione del Premio ‘Il luogo del pensiero’ rilancia l’interessamento verso una forma espressiva assolutamente unica e originale. Un linguaggio particolare e originalissimo attraverso il quale Gaber e Luporini hanno dato vita a spettacoli che a pieno titolo fanno parte della cultura del nostro Paese e che lo scorso anno ha messo in luce il talento di Matteo Paoli giovane scrittore e interprete del Teatro-Canzone”.