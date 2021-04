Il Disordine Delle Cose: fuori il singolo “Sul Ramo Di Un Ciliegio”, un inno alla primavera!

E’ uscito per Freecom Sul Ramo Di Un Ciliegio, il nuovo singolo della band piemontese Il Disordine Delle Cose. Il brano anticipa l’album Proprio adesso che ci stavamo divertendo, il quarto della band in uscita il 7 maggio 2021. Un disco che arriva a tre anni da Molto più lucido con cui Il Disordine Delle Cose ha festeggiato il decennale della carriera.

Sul Ramo Di Un Ciliegio è il viaggio, non ancora iniziato, di un uomo chiuso tra quattro pareti, vere quanto immaginarie. È il suo sogno di rinascita in un giorno di marzo, come la primavera. Come il dolce ritorno della persona amata, come una bugia pronunciata a fin di bene. È la libertà di allontanarsi e avvicinarsi al profumo di un fiore appena sbocciato. Come il volo di una farfalla, come la voglia di perdersi e di ritrovarsi per perdersi ancora. E ancora.

“In questo brano ritroviamo la nostra più profonda dimensione cantautorale. Abbiamo provato ad appoggiare le parole delicatamente sulle note di piano, sul nostro modo ricco ma allo stesso tempo poco rumoroso di scrivere canzoni. È qui che incontriamo, ci ritroviamo e conosciamo i nostri più grandi autori, come Lucio Dalla. Ma questo è anche un brano che sembra un quadro, o un cortometraggio, in cui le immagini e le metafore giocano insieme per essere perfettamente visibili a chiunque voglia guardarle.”

IL DISORDINE DELLE COSE SUL RAMO DI UN CILIEGIO

Nel brano si percepisce il riferimento alla scuola cantautorale italiana, anche dal punto di vista armonico. L’atmosfera scanzonata e leggera fa da sfondo a un testo sincero.

Il videoclip, realizzato da Simone De Luca, raccoglie una serie di video amatoriali tra sorrisi e mascherine, con la leggerezza di chi sogna una rinascita. Momenti di quotidianità, tra le mura di casa, sul lavoro e nei rari sprazzi di libertà.

L’istantanea di un periodo che non dimenticheremo mai, la voglia di ritornare a condividere quelle emozioni che mancano da troppo tempo.

Il Disordine delle Cose sono Marco Manzella (voce e chitarra acustica), Luke Schiuma (voce, pianoforte e synth), Alessandro Marchetti (voce e basso), Vinicio Vinago (voce e batteria), Emanuele Sarri (chitarre), Mattia Boschi (violoncello).