Il CTS dà il via libera alle discoteche: ecco come si potrà andare a ballare

Cosa serve per andare a ballare in discoteca ? Sono in molti a chiederselo ora che, con l’Italia ormai interamente zona bianca, anche le discoteche possono tornare a respirare. Si potrà tornare a ballare, ma con opportune regole che prevedono l’uso del Green pass.

TicketSms, azienda leader in Italia nel mondo del Clubbing, è tra le prime che si è mossa in tal senso onde permettere alla movida di rinascere; infatti oggi sono già oltre 450 i locali convenzionati.

In poche parole: Entra solo chi ha il green pass ei dati saranno conservati per due settimane e sarà possibile prenotare tavoli e venue (in caso di grandi eventi).

Ma andiamo a capire meglio cosa succederà…

Cosa serve per andare a ballare in discoteca?

Con il via libera del Cts all’apertura delle discoteche in zona bianca entrano in vigore una serie di paletti: si potrà entrare in discoteca solo con il green pass (certificato di guarigione o di vaccinazione o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti), andranno mantenuti i contatti dei clienti per 14 giorni, in modo da consentire il tracciamento in caso di necessità, e gli ingressi saranno contingentati.

La nascita della nuova normalità per la movida vede in prima linea, come dicevamo in apertura, TicketSms, azienda nata nel 2018 a Bologna dall’idea di due giovani imprenditori: Andrea Vitali e Omar Riahi.

Grazie ad una tecnologia d’avanguardia il biglietto cartaceo è stato soppiantato dall’e-ticket. Un’innovazione che si va sempre più diffondendo: l’e-ticket è paperless e quindi si riduce lo spreco di carta.

I clienti acquisteranno il biglietto online e lo riceveranno via sms, abbattendo così anche i costi di spedizione e, attraverso la scansione immediata del codice QR, potranno accedere velocemente alla venue e senza alcun contatto fisico.

Un’idea che in breve tempo ha raggiunto una tale notorietà che ad oggi è stata utilizzata in oltre 3.600 eventi ai quali hanno partecipato oltre 600 mila persone; sono 450 le discoteche e i locali convenzionati (circa la metà dei club italiani, quasi la totalità di chi usa ticketing online).

TicketSms è una delle poche realtà̀ di ticketing italiane certificate SIAE come biglietteria automatizzata certificata per biglietti nominali.

In questi ultimi giorni la piattaforma ha aggiunto anche i servizi connessi alle richieste del Cts, per permettere un rapido ritorno alla normalità.

Il cliente della discoteca dovrà premurarsi solo di avere il green pass. Poi potrà comperare il ticket.

La piattaforma ha attivato una funzione che permette ai gestori dei locali di tracciare nei 14 giorni successivi all’evento tutti i presenti, che saranno contattati dalle autorità competenti in caso di emergenze sanitarie o presunti focolai.

Il tutto con modalità completamente digitali, per evitare qualsiasi contatto fisico tra acquirente del biglietto e rivenditore.