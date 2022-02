Il Cile sceglie il brano “Bromuro” per lanciare il progetto Le Rivolte

Le Rivolte è il nuovo progetto musicale de Il Cile, che torna così alle origini. Le Rivolte sono una band composta da Lorenzo Cilembrini, Daniele Visconti, Stefano Candelieri, Nicolò Paracchini e Damiano Certo.

Questo progetto si affianca al percorso da solista dell’artista, con la prerogativa di fare musica senza sovrastrutture e limitazioni. Il Cile presenta così la band: “Le rivolte sono: un menestrello che non ha mai depositato le armi, un soldato che detta il ritmo della sommossa, un alchimista di suoni ed ideali, un mercante d’arte e di rivoluzioni ed un esploratore di partiture sintetiche immolatosi alla causa. Le rivolte esistono da sempre, fuori dalle vostre case e per le vie del mondo. Noi seguiamo solo il loro flusso e lo mettiamo in musica. “Le rivolte” sono una band nata per una delle tante casualità della vita, poco prima di una pandemia, che vuole celebrare San Valentino con una canzone per i cuori rotti, ricuciti e rinati attraverso le rivoluzioni dei sentimenti“.

Il Cile ha fatto dei sentimenti, descritti con un mix di malinconia e crudezza, il perno della propria poetica. Per l’esordio de Le Rivolte, ha scelto di rimanere in tema. Il primo singolo della nenoata band si intitola Bromuro ed è disponibile negli store dal 14 febbraio 2022.

Si tratta del racconto distorto di chi non riesce a domare il caos di una storia; e si affida alle alterazioni per cercare di trovare un attimo di pace. Ed ancora, Bromuro è lo sguardo di un innamorato che vive dentro di sé un conflitto degno della seconda guerra mondiale. E’ il desiderio represso di chi annega in lacrime di un oceano smisurato dove l’orizzonte di una ritrovata serenità è un miraggio lontano.

Bromuro è un singolo totalmente suonato, scevro di ornamenti radiofonici. Il sound è dichiaratamente rock; e valorizza il testo intriso di dolore e di riflessioni su un amore perduto. La frase cardine del pezzo, e di quello che sarà il primo tassello discografico della band, è “Sesso, droga e violenza scatenano ogni guerra“. I cinque componenti della band si sono armati di plettri, bacchette e inchiostro per invitare l’ascoltatore a combattere con loro questa battaglia, dove la sconfitta è già annunciata in partenza.

Per seguire Le Rivolte, potete visitare il profilo Instagram della band.