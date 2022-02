Torna “Il Cantante Mascherato”. Sotto le 12 maschere si nascondono anche 3 vittorie a Sanremo e 150 milioni di copie vendute

Venerdì 11 febbraio torna in tv Milly Carlucci con la nuova edizione del Il Cantante mascherato, lo show in cui personaggi noti del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport, nascosti sotto un costume in stile Cosplayer, cantano cercando di non farsi riconoscere.

12 maschere per 12 artisti e quattro membri della giuria: Francesco Facchinetti, Caterina Balivo, Flavio Insinna e la new entry Arisa. Queste invece le 12 maschere:

la Medusa

il Drago

il Pesce Rosso

il SoleLuna

la Gallina

il Cavalluccio Marino

la Lumaca

l’Aquila

il Camaleonte

il Pastore Maremmano

la Volpe

il Pinguino

i numeri degli artisti mascherati e i 12 artisti ospiti per degli speciali duetti nella prima puntata in onda l'11 febbraio 2022