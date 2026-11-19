Da venerdì 20 novembre sarà disponibile in digitale La Locandiera (No Regular Music / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), il primo album di IDRA Rxx. Il giovane artista romano porta così al debutto un progetto che unisce le sonorità del corrido trap a una narrazione costruita attorno a una figura femminile dalle molteplici identità.

Negli ultimi tempi, IDRA Rxx si è fatto conoscere nella scena underground capitolina grazie a uno stile che combina i ritmi dei corridos tumbados con sonorità più sentimentali. Da questa fusione nasce il cosiddetto corrido love, una declinazione romantica del genere di cui l’artista si propone come pioniere. Il suo album d’esordio arriva dopo la pubblicazione dei singoli MOLLY GIRL, BARBARA e L’ERBA VOGLIO, che hanno anticipato il progetto.

IDRA Rxx e il concept di La Locandiera

Il titolo dell’album si ispira alla celebre commedia di Carlo Goldoni e alla sua protagonista, Mirandolina. A partire da questo riferimento, IDRA Rxx sviluppa una narrazione che ruota attorno a una figura femminile capace di assumere identità e atteggiamenti differenti. La Locandiera diventa il filo conduttore delle tracce, ma anche il centro di un mondo che supera i confini della musica.

Il progetto prende infatti forma anche attraverso uno spazio digitale e fisico, esplorabile online sul sito idrarxx.it. Qui si sviluppa l’immaginario legato all’album, che trova nella figura della Locandiera il proprio elemento centrale.

Seducente, imprevedibile e contraddittoria, cambia volto e personalità a ogni brano. Da una parte esercita il proprio potere attraverso il fascino e il desiderio, dall’altra assume atteggiamenti distanti e respingenti. Ogni traccia ne restituisce una sfaccettatura diversa, accompagnando parallelamente il racconto artistico e personale di IDRA Rxx, dalle sue radici fino al presente.

La mente dell’artista si trasforma così in una locanda immaginaria, un luogo di passaggio e fermento continuo. Al suo interno si alternano presenze, emozioni e cambiamenti, mentre la Locandiera rimane l’unica figura costante. È attraverso le sue diverse identità che prende forma il racconto dell’album.

La tracklist e le due anime del disco

La Locandiera comprende dodici tracce, inclusa la bonus track L’ERBA VOGLIO. Ecco la tracklist completa dell’album:

1. BABYMILANO

2. SANGRE

3. SATURNO

4. MOLLY GIRL

5. BBY€URO

6. interludio

7. BISHA

8. CAOSSOPRAVVISSUTI

9. DIABLO

10. BARBARA

11. KALASHNIKOV

12. L’ERBA VOGLIO (bonus track)

Dal punto di vista musicale e narrativo, il disco si sviluppa in due parti, caratterizzate da atmosfere e registri differenti. La prima comprende i brani da BABYMILANO a BBY€URO e si muove tra euforia e ostentazione, con sonorità più street ed esuberanti.

Il passaggio tra le due anime del progetto arriva con interludio, che segna un cambio di direzione. Da quel momento, il racconto diventa più intimo e personale, lasciando spazio a atmosfere introspettive e malinconiche. Anche la Locandiera cambia progressivamente atteggiamento: abbandona le maschere più appariscenti e lascia emergere una personalità più vulnerabile e complessa.

Con La Locandiera, IDRA Rxx affida quindi il suo primo album a un concept che intreccia musica e narrazione, utilizzando le diverse identità della protagonista per raccontare le due anime del progetto.