Icy Subzero ritorna alle proprie origini emotive con l’album “ANNO ZERO”

In uscita venerdì 4 luglio per Columbia Records / Sony Music Italy, ANNO ZERO è il primo album ufficiale di Icy Subzero, che apre ufficialmente un nuovo capitolo del suo percorso, mantenendo però intatta l’identità che lo ha reso uno degli artisti più riconoscibili e credibili della nuova scena urban italiana.

A questo proposito, il titolo del disco non è affatto casuale. ANNO ZERO rappresenta infatti per l’artista una vera e propria rinascita personale e artistica, ma anche un ritorno alle proprie origini emotive, questa volta con una visione più matura e consapevole.

Il disco – che sarà disponibile sia su tutte le piattaforme digitali che in formato fisico nei seguenti formati: CD, CD autografato, LP rosso, LP rosso autografato, LP azzurro ed LP azzurro autografato (qui il pre-order) – è accompagnato da un video esclusivo, già disponibile su YouTube, che racconta il “making of“.

ICY SUBZERO PRESENTA IL NUOVO ALBUM “ANNO ZERO”

Fortemente ancorate alla trap, le radici musicali di Icy Subzero si sono evolute nel corso del tempo, con influenze latin, reggaeton e urban-pop. Tutto questo senza mai adattarsi ai trend passeggeri, ma costruendo un percorso sonoro solido e fedele alla propria visione e dando vita a uno stile autentico e distintivo.

Ed ecco che, pur essendo all’inizio della sua carriera, Icy Subzero vanta già quasi 600 mila ascoltatori unici mensili su Spotify e ha collezionato ben 8 dischi d’oro e 4 dischi di platino.

Il suo segreto? La capacità – attraverso la musica – di parlare a chi vive costantemente in equilibrio tra fragilità e ambizione, tra voglia di emergere e necessità di restare fedeli a se stessi.