Lottare per mantenere la propria identità: “Vergine Maria”, il nuovo singolo di Icy Subzero

Fuori da venerdì 15 novembre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Icy Subzero, “Vergine Maria“, per Columbia Records/Sony Music Italy.

Qualche giorno fa il rapper ha spoilerato ai fan il nuovo brano all’evento Snipes a Porta di Roma, facendolo trasmettere dagli speaker della location, rendendo poi ufficiale attraverso i social la data di uscita del pezzo.

“Vergine Maria” è un brano grintoso, che porta con sé tutto lo stile inconfondibile di Icy Subzero, una delle voci più riconoscibili della nuova generazione, tra barre potenti e strofe vere e crude.

Nel testo il rapper racconta la lotta per riuscire a mantenere la propria identità, in un mondo dove tutto sembra volerla portare via.

L’artista romano torna dopo aver dominato le classifiche con “I Can Fly“, brano uscito lo scorso marzo, e la sua ultima hit che ha infiammato l’estate, “Ghetto Love“, in collaborazione con Clara.

Icy Subzero pubblica il suo primo EP “Sottozero” nel 2022, che ottiene il disco d’oro a soli 6 mesi dall’uscita, e all’interno troviamo i suoi due singoli di maggior successo, che l’hanno fatto apprezzare dal grande pubblico: “Ego“, certificato disco di platino con oltre 47 milioni di stream su Spotify e 13 milioni di views su YouTube e “Mujer“, doppio disco di platino con 65 milioni di stream e 26 milioni di views per il videoclip ufficiale.