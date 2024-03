Icy Subzero, dopo “1 Messaggio” arriva il nuovo singolo “I Can Fly”

Icy Subzero, “I Can Fly“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 22 marzo, “I Can Fly” (Columbia Records / Sony Music Italy) è il nuovo singolo di Icy Subzero, che è pronto a rientrare nei panni del suo personaggio più street con un banger costruito sull’autocelebrazione e sugli stereotipi più potenti del gangsta rap.

Nello specifico, il brano è un mix di sonorità urban reggaeton che, con un beat incalzante e una vocalità profonda, ci trascinano dalle barre delle strofe all’esplosione del ritornello, arricchito da un coro in spagnolo. Ed è così che, se si chiudono gli occhi, ci si ritrova in un club sud-americano e il corpo non riesce più a star fermo.

ICY SUBZERO, “I CAN FLY”

“I Can Fly” arriva dopo il precedente singolo “1 Messaggio” e, oltre ad aver rivoluzionato lo stile visivo che ne accompagna l’uscita, fa pensare a uno vero e proprio cambio di direzione dell’immagine dell’artista, che sta pian piano definendo quelle che sono le sue unicità.

“I CAN FLY”: TESTO DEL BRANO

Il testo di “I Can Fly” sarà disponibile a partire da venerdì 22 marzo.