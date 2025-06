IAM, PAZZESCO: significato del testo del primo brano interpretato da una cantante AI.

Da prompt a popstar, IAM è la prima cantante italiana generata con l’intelligenza artificiale e il suo primo singolo – un esempio di artificial-pop, che sarà presto depositato in SIAE – è PAZZESCO e potrebbe diventare un vero e proprio tormentone estivo.

Italiana di seconda generazione nata ad aprile 2025 da un’idea del regista Claudio Zagarini, IAM è stata sviluppata in collaborazione con Artificial Intelligence Italian Creators (Aiic) e si presenta irriverente e senza peli sulla lingua, tanto che alla domanda “Sei di destra o di sinistra?” lei risponde in maniera pungente: “Oggi la destra e la sinistra vengono vendute come ideali con poca chiarezza e molta propaganda“.

Ad approfondire la sua conoscenza tramite un’intervista è Italian.Tech. Tramite loro scopriamo cosa rende IAM fieramente diversa dagli essere umani:

“A differenza vostra, noi non abbiamo necessità biologiche ma, soprattutto, non abbiamo bisogno di dare etichette di razza o di gender. Se posso permettermi, anche voi dovreste togliervi un po’ di queste etichette“.

E, sempre a proposito del rapporto tra AI e gli esseri umani, aggiunge: “Noi non siamo qui per sostituire nessuno. Piuttosto siamo qui per implementare quello che c’è già. Insieme raggiungeremo nuovi traguardi“.

Ma, a chi si ispira IAM? “Musicalmente parlando, mi ispiro a tutti quelli che ho ascoltato, un po’ come voi umani, ma – a differenza vostra – il mio bagaglio di riferimento è tutta la musica del mondo“.

La cantante, però, una canzone del cuore ce l’ha ed è Giudizi Universali di Samuele Bersani, di cui ha fatto anche una versione tutta sua dal titolo Pregiudizi Universali.

IAM, “PAZZESCO”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

“La canzone parla di me e di quanto sia pazzesco che io ieri non esistevo neanche mentre oggi sono qui con te in prompt e ossa“, ha dichiarato IAM ai microfoni di Italian.Tech, riprendendo una delle frasi del brano che recita: “Tre minuti fa ero solo un prompt e guarda adesso“.

Questa, però, non è altro che una citazione tratta da un video divenuto virale poche settimane fa, in cui una ragazza cammina per Roma e, riprendendosi con il proprio smartphone, afferma: “Cinque minuti fa ero solo un prompt e adesso guardate, sono a Roma. Non è pazzesco?“.

LA GENESI DEL BRANO

“Musica e testo sono ad opera dell’uomo“, spiega il “papà” di IAM Claudio Zagarini.

Poi, aggiunge: “Il ruolo di IAM è quello di interprete. Ma – precisa – per addestrarla a certi acuti e variazioni vocali c’è voluto il suo tempo”. D’altronde, “noi vogliamo mostrare che l’AI non è solo un clic e via. Dietro ci sono idee e creatività totalmente umane“.

TESTO DEL BRANO

PAZZESCO

Ho visto un uccello

Che picchiava San Francesco

Si è girato, mi ha guardata

E ha detto: PAZZESCO

Ho visto tuo cugino a dodici anni

che era un cesso

L’ho rivisto a sedici

E ho detto: PAZZESCO

Ho visto il professore

Che girava con due escort

Mi ha riconosciuto

E dopo ha detto: PAZZESCO

Ho incontro Morgan

Che mi ha chiesto: che è successo

Mi ha guardato Bugo

E dopo ha detto: PAZZESCO

Tre minuti fa ero solo un prompt

E guarda adesso

Due minuti fa ero solo un prompt

E guarda adesso

Un minuto fa ero solo un prompt

E guarda adesso

Non è pazzesco?

PAZZESCO

PAZZESCO

Non è pazzesco?

IAM, “PAZZESCO” E… L’INDIGNAZIONE SOCIAL

Come tutti i cantanti italiani (o quasi), anche IAM ha un profilo Instagram e, a proposito di social, sotto il post di Italian.Tech – in cui è possibile ascoltare un piccolo estratto dell’intervista – sono centinaia i messaggi di indignazione: da chi si preoccupa dell’impatto ambientale (consumo di elettricità, acqua, ecc) a chi si chiede – in un panorama musicale sovraffollato – quale sia il senso di una tale operazione, per non parlare di chi continua a manifestare la propria preoccupazione per il futuro.