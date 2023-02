I Pinguini Tattici Nucleari non si guardano indietro e volano a Londra per un concerto storico

Novità in vista per i Pinguini Tattici Nucleari.

Dopo aver fissato le date del tour negli stadi per la prossima estate, sono pronti a volare al di là delle Alpi. La band oggi ha annunciato che presto si esibirà in Inghilterra, in una location storica come il Palladium di Londra.

Il messaggio è chiaro: i Pinguini Tattici Nucleari non guardano indietro, ma guardano solo avanti. Questa affermazione è molto significativa per la band, che ha sempre dimostrato un’attitudine positiva e intraprendente nella loro carriera musicale. Non si lasciano distrarre dai problemi del passato e continuano a guardare al futuro con speranza e determinazione.

Londra tira i calci a chi vuol guardare indietro. E noi indietro oggi non guardiamo: Inghilterra, arriviamo 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 per di più in una location storica come il Palladium.

Il Palladium di Londra, dove la band si esibirà, è una location storica e prestigiosa che ha visto sul suo palco alcuni tra i più grandi nomi della musica mondiale. L’annuncio dei Pinguini Tattici Nucleari ha suscitato grande entusiasmo tra i fan nei commenti sotto al post.

I biglietti saranno disponibili a partire dal 21/02/2023.

Oltre a quella di Londra, sono già previste 11 date nelle location all’aperto per il tour estivo.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI – DATE TOUR

10 aprile LONDRA The London Palladium

7 luglio VENEZIA Stadio San Giuliano

11 luglio MILANO Stadio San Siro

12 luglio MILANO Stadio San Siro

15 luglio FIRENZE Stadio Artemio Franchi

19 luglio TORINO Stadio Olimpico Grande Torino

23 luglio ROMA Stadio Olimpico

24 luglio ROMA Stadio Olimpico

27 luglio BARI Stadio San Nicola

30 luglio MESSINA Stadio San Filippo

13 agosto OLBIA Red Valley Festival – Olbia Arena

9 settembre REGGIO EMILIA, RCF Arena

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI