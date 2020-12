Sanremo 2021 Maneskin Zitti e buoni significato della canzone.

Dopo il grande successo del primo album, trainato nelle vendite dal singolo Torna a casa, e dalla ormai mitica figura di Marlena, i Maneskin debuttano nel 2021 al Festival di Sanremo dopo il discreto riscontro del singolo Vent’anni.

Ecco come racconta la giovane band il debutto su un palco così importante…

“Sicuramente affrontiamo questo Sanremo con infinita carica e siamo felici e onorati di poter partecipare al Festival di Sanremo, che è uno dei palchi più importanti in assoluto, poi soprattutto dopo così pochi anni di carriera e a questa giovane età siamo davvero contenti.

È come se ci stessero ridando la possibilità di suonare live e questa l’emozione più grande. Per quando riguarda la parola rinascita per noi è associata molto spesso all’inizio di un nuovo percorso musicale e la maturità che si è espressa durante questo periodo in cui abbiamo avuto tempo, anche durante il lockdown di sperimentare nuove forme di scrittura per quel che riguarda i nostri brani… abbiamo fatto un percorso di maturazione…“