Dopo cinque anni i Desideri tornano con “Oltre il buio”, un disco che è un atto d’amore per la musica e per chi sceglie ogni giorno di rialzarsi

Dopo cinque anni di silenzio discografico, I DESIDERI tornano con un progetto intenso e autentico: Oltre il buio, il nuovo album disponibile dal 27 giugno per DIY Italia su tutte le piattaforme digitali.

Con Oltre il buio, I DESIDERI si confermano come una delle realtà più coerenti del panorama pop-urban italiano. Un ritorno che ha il sapore della verità e che arriva a distanza di ben cinque anni dall’album precedente… 96/97 del 2020.

Giuliano e Salvatore, fratelli dentro e fuori dal palco, firmano un lavoro che è molto più di un semplice disco: è un atto di coraggio, una dichiarazione d’amore verso sé stessi, verso la musica e verso chi, ogni giorno, sceglie di rialzarsi nonostante tutto.

Oltre il buio è un album che rappresenta una vera rinascita. Undici tracce senza sovrastrutture, senza featuring, senza produzioni esterne. Solo la loro voce, la loro scrittura, il loro vissuto. Canzoni che parlano di ferite, legami, famiglia, identità. Una narrazione intima, sincera e potente.

Come raccontano gli stessi artisti:

“Siamo nati a un passo l’uno dall’altro, con un solo anno di differenza e lo stesso cuore diviso in due battiti. Abbiamo condiviso tutto: sogni, cadute, prime volte. Oggi condividiamo anche il palco, la voce, il destino.

La musica per noi non è solo un mestiere: è il filo invisibile che ci tiene uniti, il rifugio nei momenti di tempesta, la casa che abbiamo costruito nota dopo nota, errore dopo errore. Quando uno cade, l’altro tende la mano. Quando uno si ferma, l’altro spinge avanti. Perché non è sempre facile, e non è sempre luce. Ci sono momenti di buio, di dubbi, di stanchezza. Ma poi ci guardiamo negli occhi e ci ricordiamo che questa è la nostra strada. Siamo fratelli, certo. Ma siamo anche molto di più: siamo l’uno la parte mancante dell’altro.

A volte ci chiedono: vi dividerete mai? Forse, in certi momenti, lo abbiamo pensato. È umano avere visioni diverse. Ma abbiamo capito che le nostre differenze sono il nostro equilibrio. E che insieme siamo più forti, più autentici, più veri. Per questo il nostro nuovo album si chiama “Oltre il buio”. Perché racconta una rinascita. Abbiamo toccato il fondo. Ma da lì, con forza e coraggio, ci siamo rialzati. E da quella ferita è nato questo disco.

Dopo cinque anni, sentivamo il bisogno di metterci a nudo: nessun featuring, nessuna voce esterna. Solo noi, la nostra musica, la nostra verità. Dentro questo disco c’è tutto il nostro amore: per la vita, per nostra madre, per chi lotta ogni giorno per accettarsi. E soprattutto, c’è un messaggio in cui crediamo profondamente: si può sempre rinascere, anche quando tutto sembra perduto.”