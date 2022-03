I-Days Milano 2022: un grande nome italiano si aggiunge al cast di uno degli appuntamenti più attesi e importanti dell’estate

I-Days 2022 annuncia Rkomi sabato 11 giugno al festival nella giornata evento che vede gli Imagine Dragons come headliner.

Il cast degli I-Days 2022 si arricchisce di un nuovo grande nome: Rkomi sarà sul palco dell’Ippodromo Milano Trenno il prossimo 11 giugno, prima degli Imagine Dragons. Dopo l’esperienza sanremese e la certificazione oro per Insuperabile, Rkomi parteciperà a una vera e propria giornata evento in cui ripercorrere tutti i suoi successi.

Rkomi sarà sui palchi dei principali festival Italiani con il suo Insuperabile Summer Tour 2022, in cui spicca l’imperdibile appuntamento milanese dove si esibirà prima di una delle più importanti rock band mondiali, gli Imagine Dragons.

IMAGINE DRAGONS agli i-days 2022

La band più rappresentativa della scena rock internazionale degli ultimi 10 anni, con oltre 46 milioni di dischi venduti e 74 miliardi di stream vincitori di numerosi premi (tra cui un Grammy Award), dischi di Platino e multiplatino in tutto il mondo.

Gli Imagine Dragons saranno in Italia per un’unica data sabato 11 giugno 2022 a Milano, per una tappa del Mercury World Tour 2022 come headliner degli I-Days, all’Ippodromo Milano Trenno.

Gli Imagine Dragons a cavallo del 2010 hanno letteralmente reinventato il concetto di rock, ottenendo uno straordinario successo planetario con singoli come Radioactive, Demons, Believer, Thunder e Whatever It Takes. Sono l’unica band ad avere tre singoli certificati Diamante (10 volte platino) dalla Riaa (Demons, Radioactive e Believer) e dominano la classifica delle 3 migliori rock song del decennio secondo Billboard con Believer, Thunder e Radioactive.

L’attesissimo quinto album di studio della band multiplatino americana, Mercury – Act 1, uscito lo scorso 3 settembre per Virgin Records, a tre anni di distanza dal loro ultimo progetto discografico, contiene tredici nuove tracce.

Il 28 ottobre 2021 la band ha pubblicato una nuova traccia e relativo video, Enemy, realizzato con la collaborazione del rapper J.I.D. Il singolo è stato presentato dal vivo per la prima volta dagli Imagine Dragons insieme a J.I.D agli European Music Awards, in occasione dei quali la band ha ricevuto le nomination per “Best Rock” e “Best Group”.

i-days milano 2022 , cast aggiornato:

Giovedì 9 giugno 2022:

Greta Van Fleet

The Struts

Sabato 11 giugno 2022:

Imagine Dragons

Rkomi

Domenica 12 giugno 2022:

Foo Fighters

Nile Rodgers & Chic

Johnny Marr

L7

Ego Kill Talent

