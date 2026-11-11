HOODYSKIM pubblica il suo primo album, “HALF LIFE”, disponibile da mercoledì 18 novembre. Un progetto nato da oltre due anni di lavoro con il producer Samuele Serra, con cui l’artista ha sviluppato una propria interpretazione della Neo-Rage italiana, tra influenze americane, sonorità distorte e atmosfere cinematografiche.

Il disco segna un nuovo passaggio nel percorso di HOODYSKIM, tra i nomi di riferimento della Neo-Rage italiana. Un movimento che guarda alla rage americana e alla scena underground internazionale, ma che nel suo caso assume una direzione personale, contaminandosi anche con elementi crunkcore.

HOODYSKIM e “HALF LIFE”: un disco sulla trasformazione personale

Il titolo dell’album riprende il concetto scientifico di half-life, ovvero il tempo necessario affinché metà della materia originale si trasformi in qualcos’altro. Una metafora che HOODYSKIM utilizza per raccontare la propria evoluzione personale e artistica.

Crescere, in questa prospettiva, significa lasciare indietro una parte di sé, accettare il cambiamento e trovare una nuova identità. Il progetto si concentra proprio su quel momento in cui si smette di trattenere ciò che si era per lasciare spazio a quello che si sta diventando.

L’artista sceglie di allontanarsi da un racconto autobiografico esplicito, preferendo costruire un universo sonoro e visivo fatto di immagini cinematografiche, atmosfere notturne e suoni glitchati. Un approccio più criptico e introspettivo, nel quale le esperienze personali emergono attraverso le sensazioni e le suggestioni.

«Non volevo più guardarmi attorno per capire dove andare, a un certo punto ti rendi conto che devi solo prenderti la tua strada. Ed è un po’ quello che ho cercato di fare con HALF LIFE. Un disco che ha il sapore della notte, ci abbiamo lavorato per più di due anni. Con me sempre Samuele Serra, non solo il mio producer, ma anche uno dei miei amici più stretti», racconta HOODYSKIM.

La Neo-Rage di HOODYSKIM tra rage americana e crunkcore

“HALF LIFE” nasce da oltre due anni di ricerca condivisa con Samuele Serra, produttore e collaboratore artistico dell’artista. Un lavoro che ha coinvolto produzione, sound design e componente vocale, con l’obiettivo di costruire un’identità sonora riconoscibile.

Tra i riferimenti del progetto ci sono Playboi Carti, Lil Uzi Vert e Trippie Redd, figure centrali nell’evoluzione della rage americana. HOODYSKIM ne rielabora alcune caratteristiche attraverso bassi profondi, 808 distorte e synth abrasivi, aggiungendo elementi crunkcore e soluzioni più sperimentali.

Il risultato è una visione della trap che punta su un’estetica aliena e ad alta intensità, nella quale la componente sonora si intreccia con quella visiva. È questa la direzione che l’artista identifica nella propria idea di Neo-Rage, sviluppata anche attraverso il lavoro con La Crème Records.

Da “WAO” e “YYY” al primo album

Prima dell’uscita di “HALF LIFE”, HOODYSKIM ha pubblicato i singoli “WAO” e “YYY”, che hanno anticipato progressivamente le sonorità e l’immaginario del disco.

L’album rappresenta il primo progetto sulla lunga distanza dell’artista e raccoglie il percorso di ricerca costruito negli ultimi anni insieme a Samuele Serra.

Chi è HOODYSKIM: dalle prime produzioni alla Neo-Rage italiana

HOODYSKIM, nome d’arte di Khadime Touré, è nato a Biella nel 2001. Cresciuto tra cultura italiana e senegalese, ha trovato nella musica uno spazio in cui raccontare la propria identità e le sensazioni legate all’appartenenza a mondi differenti.

Il suo percorso musicale comincia nel 2018, inizialmente in maniera indipendente, utilizzando GarageBand e un microfono. L’incontro con Samuele Serra rappresenta una svolta, dando vita a una collaborazione che nel tempo si trasforma in un progetto artistico strutturato.

Da questo lavoro prende forma la sua interpretazione della Neo-Rage, ispirata alla scena americana ma caratterizzata da una ricerca personale sul suono e sull’immaginario. Con “HALF LIFE” questa identità trova spazio nel suo primo album, disponibile dal 18 novembre.