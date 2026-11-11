I TALEA hanno pubblicato il 6 novembre 2026 il loro primo album, MOLTI MODI DI ESSERE UMANI. Il producer album riunisce 36 artisti in 18 tracce, tra cantautorato, alternative pop ed elettronica.

Ad accompagnare l’uscita è la focus track MONDO NUOVO, che vede insieme fil, SELMI e Sairo.

TALEA, il significato di MOLTI MODI DI ESSERE UMANI

Il titolo dell’album richiama l’idea alla base del progetto: riunire voci ed esperienze differenti attraverso un linguaggio musicale comune, senza rinunciare alle identità dei singoli artisti coinvolti.

La musica del duo alterna momenti intimi e malinconici ad altri più aggressivi e aperture da dancefloor, attraverso texture digitali, bassi distorti e synth ariosi.

La direzione creativa del progetto è curata da Piùstella, che traduce visivamente il concetto di molteplicità attraverso sagome, frammenti di volti e corpi duplicati e ricombinati. L’identità individuale si fonde così in una presenza collettiva.

La tracklist di MOLTI MODI DI ESSERE UMANI

L’album si apre con l’intro strumentale ESSERE, seguita dalle sonorità da club di SALVAMI DA QUESTO RUMORE, NON HO PIÙ TEMPO con CHANDIE, Verosimile, Ethan e Alanis.

Il disco passa poi alla drum and bass di IN BILICO con Asteria e Salomèe, all’hyperpop di PANIC ROOM con Joy Bloo e PARIDE, e all’energia di COLLISIONE con Angɛlo† e Verdino, fino alle sfumature più intime di BLACKOUT interlude con Bett.

Tra le collaborazioni compare anche MONDO NUOVO, scelta come focus track dell’album, con le voci di fil, SELMI e Sairo.

L’album si chiude con UMANI, insieme ad Arden, brano in cui il drop finale, accompagnato da un assolo di chitarra, riassume le caratteristiche musicali del progetto.

# Titolo 1 ESSERE 2 SALVAMI DA QUESTO RUMORE, NON HO PIÙ TEMPO (feat. CHANDIE, Verosimile, Ethan, Alanis) 3 IN BILICO (feat. Asteria, Salomèe) 4 PANIC ROOM (feat. Joy Bloo, PARIDE) 5 PUNTO DI NON RITORNO (feat. MilleAlice, Le Nora, NO ROLE MODELS, alma) 6 SENZA UNA VIA D’USCITA (feat. CHANDIE, 102anto, Luchino Luce) 7 2XO (feat. camillewhy?, Ocean!, PICCOLE EMOZIONI) 8 BIANCO (feat. chaze, DOXX) 9 COLLISIONE (feat. Angɛlo†, Verdino) 10 BLACKOUT interlude (feat. Bett) 11 A PEZZI, ancora una volta… (feat. Asteria, CARO WOW) 12 WEEKEND (feat. Sidy, Florence) 13 LASCIARE ANDARE (feat. Tibe) 14 MONDO NUOVO (feat. fil, SELMI, Sairo) 15 OCCHI PERLA (feat. imthatboi, Sunken) 16 CITTÀ LABIRINTO (feat. Kid Gamma, Flamen) 17 TUTTO AL BUIO (feat. Lafez, Etra) 18 UMANI (feat. Arden)

Chi sono i TALEA

I TALEA sono il duo di producer formato da Dnvr e Pellerito. Dopo percorsi individuali, i due hanno unito le proprie idee sviluppando un’identità sonora che mescola elettronica, emotional dance e influenze pop e urban.

Il progetto nasce come uno spazio aperto alla sperimentazione, dove artisti di mondi diversi incontrano le produzioni del duo. MOLTI MODI DI ESSERE UMANI è il loro primo album.

Informazioni sull’album MOLTI MODI DI ESSERE UMANI