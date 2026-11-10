Jacopo Sarno pubblica venerdì 13 novembre, in radio e in digitale, Pizza, il nuovo singolo distribuito da Energy Power, con il pre-save già attivo. Il brano è il secondo estratto da Disastri in cucina, l’album di prossima uscita dell’attore e cantante milanese, dopo Cotta a puntino con Chef Knam.

Sarno ambienta Disastri in cucina a Milano, fra via Cadore, via Anfossi e viale Umbria, e vi intreccia persone vere, personaggi di quartiere e amori cucinati male. I racconti toccano le contraddizioni dei rapporti umani, il bisogno di incontrarsi e la sensazione, a volte, di essere fuori posto.

A tenere insieme i racconti è un astronauta, interpretato dallo stesso Sarno, che torna sulla Terra per capire gli esseri umani e finisce coinvolto nelle loro stesse fragilità.

Sarno cura direzione artistica e produzione del progetto insieme a Riccardo “Kosmos” Castelli e al batterista Marco Ciabattoni, con chitarre registrate tramite amplificatori analogici e voci senza Auto-Tune.

Pizza di Jacopo Sarno: il Baffo, Giovanni, Ivan e Lorenzo

In Pizza Milano si racconta attraverso le strade, i quartieri e le persone che la abitano ogni giorno: il Baffo, Giovanni (giornalista notturno), Ivan (senzatetto) e Lorenzo (inseparabile dalla sua moto). Le loro quotidianità si mescolano in una Milano lontana dagli stereotipi e dai riflettori dei social.

Sarno li descrive come gente del proprio quartiere: “Pizza parla di persone vere, personaggi del mio quartiere che vivono la propria vita lontano dal centro dell’attenzione. Ciascuno affronta le proprie difficoltà a modo suo, ciascuno ha le proprie idee e qualcosa da raccontare.”

Il cantautore indica il motivo nell’ossessione per i social: “In una società ossessionata dall’apparire, in cui sembra esistere soltanto ciò che finisce sui social, volevo raccontare un pezzo di Italia che spesso passa inosservato. Una mamma single, un giornalista che lavora di notte, un senzatetto, un ragazzo disilluso dalla vita che ama soltanto la sua moto.”

Per Sarno li unisce la ricerca di una sola figura: “Persone diverse, con storie diverse, che si ritrovano a cercare la stessa Signora, scomparsa ormai da qualche tempo. Chi è la Signora? Per me è la democrazia. Ma mentre tutti si chiedono dove sia finita, c’è ancora una cosa che riesce a mettere d’accordo tutti: una buona pizza.”

Chi è Jacopo Sarno: dal 1996 in tv ai musical

Jacopo Sarno è un attore, cantante, autore e doppiatore milanese, attivo fin dall’infanzia tra televisione, cinema e teatro. Ha esordito nel 1996 nella sitcom Io e la mamma, accanto a Gerry Scotti e Delia Scala.

Sarno è legato a Disney Channel per serie come Quelli dell’intervallo, Fiore e Tinelli e Zack e Cody sul ponte di comando. Alla recitazione Sarno ha affiancato l’attività di conduttore televisivo e doppiatore.

Sul fronte musicale, Sarno ha partecipato al Festival di Castrocaro e a sessioni di songwriting a Londra e negli Stati Uniti, e ha aperto i concerti italiani dei Jonas Brothers.

Sul palcoscenico Sarno è stato protagonista di High School Musical – Lo spettacolo e ha recitato in musical come Datemi tre caravelle, The Full Monty, Mamma Mia! e Casanova Operapop, con tournée anche in Cina, Germania e Austria.

Foto di Cristina Falsetta