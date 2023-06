Jacopo Sarno: ci racconta in “2000” che il futuro che avevamo immaginato, quello con le macchine volanti, non è mai arrivato

Jacopo Sarno ha lanciato il 16 giugno il suo nuovo singolo, 2000, fuori per Tzunami Entertainment con distribuzione ADA Music Italy.

Il pezzo, scritto da Jacopo e Benedetta Imperatore per il testo e da Jacopo Sarno, Riccardo Castelli ed Edoardo Lupacchini. Quest’ultimi tre hanno anche curato la produzione artistica.

2000 nasce dall’esperienza di Teenage Dream Party, “quella festa in cui ad un certo punto tutti cantano le canzoni di High School Musical” (con la canotta n.14 di Troy Bolton); un fenomeno che ha registrato numerosi sold out in tutta Italia e che si inserisce in una tendenza diffusa in tutto il mondo.

Negli Stati Uniti, qualcosa di simile ha il nome di Bop To The Top, dove tante popstar degli anni 2000-2009 salgono sul palco per far rivivere le vibes e i sogni dell’adolescenza a coloro che oggi, a trent’anni, sembrano essere troppo giovani per avere in mano il mondo, troppo vecchi per conquistarlo.

JACOPO SARNO 2000, il nuovo singolo

L’attore e cantante Jacopo Sarno pubblica questa canzone che racconta che il futuro che avevamo immaginato, quello con le macchine volanti, non è arrivato.

Al suo posto ci troviamo davanti ad un mondo trasformato nei suoi valori, nelle priorità, nelle aspirazioni e in cui la generazione a cavallo tra i millennial e la generazione z, pur accettando lo stato attuale, vive con nostalgia gli anni senza i social.

Così il web pullula di trend che raccontano la cultura pop che ha segnato l’adolescenza di chi oggi ha tra i 25 e i 30 anni: “Why millennials don’t age”, Disney Channel, il pop-punk che nella seconda decade dei 2000 ha lasciato il trono del mainstream in mano alla trap.

Il rock salverà il mondo? Probabilmente no, ma tenterà in ogni modo di dare una parvenza di libertà e un po’ di speranza ai sopravvissuti di questa storia.

Un’apocalisse sociale e culturale che, dal fantomatico millennium bug ad oggi, attraverso una rivoluzione che culmina con la pandemia, ha visto il mondo andare in una direzione che non tutti sono disposti ad abbracciare. 2000 racconta la storia di chi riparte da qui, con la chitarra distorta e senza autotune.

Il brano sarà presentato live sabato 24 giugno a Rock in Roma.

L’Artwork è di Domitilla Pastore.