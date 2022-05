Holy: la musica come rottura del silenzio e come continuazione del dialogo con chi abbiamo amato. Fuori il nuovo singolo, “Basta”

Dopo l’esordio, avvenuto con Sola, torna Gianmarco Rottaro, in arte Holy, con Basta brano fuori dal 27 maggio 2022 per Visory Records.

Classe 1999, di Aprilia in provincia di Latina, Gianmarco cresce per le strade di Roma e ascolta musica pop punk, il genere che sente più vicino a lui, grazie anche al fratello maggiore che gli fa ascoltare i Blink 182, Linkin Park, Green Day e tante band degli anni ’90 e 2000.

Il nome d’arte di Holy è molto di più di questo per il cantautore… e un traguardo, il punto verso cui mirare per essere la versione migliore di sé.

Holy è quello che ha dentro ed è quello che vorrebbe essere, ma che purtroppo spesso per carattere tiene rinchiuso. Holy è l’essere perfetto, una sorta di modello da seguire… nella vita bisogna sempre coltivare una sorta di ambizione… e così Holy per Gianmarco è un obiettivo, un obiettivo di vita, di crescita, sopratutto personale. Tutto ci circonda e tutto è circondato da noi ma siamo noi a decidere chi siamo, nessun altro.

La musica di Holy è il racconto delle sue esperienze di vita, dagli amori alle amicizie, ma è anche un dialogo costante, un racconto che non deve mai finire, con una figura fondamentale della sua vita.

Dietro Holy c’è quindi Gianmarco. E dietro il bisogno di scrivere e cantare di questo ragazzo c’è un motivo importante… la musica come interruzione del silenzio. La musica come ripresa di un dialogo che è stato interrotto dalla vita. Quello con il nonno che lo ha cresciuto e con cui Gianmarco sente costantemente la necessità di comunicare…

La “fortuna” che ho avuto con la crescita dei social la considero come un dono da parte di mio nonno, era l’unico nonno che ho vissuto a pieno, e da quando se ne è andato ogni traguardo per me è guidato da lui. Mi sono ritrovato molto spesso ad essere ultimo o a non credere nelle mie potenzialità e non mi sono mai messo alla prova… poi “l’ho sentito”. Mi ero chiuso nella mia stanza per un’intera giornata e una nottata, volevo evadere dai problemi esterni e che mi circondavano e opprimevano. Ho sentito la necessità di parlare con chi mi aveva sempre capito, mio nonno. Questo dialogo è diventato come un segreto, di sicuro una liberazione ed era un modo fortemente mio, non avveniva per mezzo di una preghiera o pensando a lui semplicemente ma scrivendo… scrivevo i testi di quelle che sarebbe diventate le mie canzoni e le condividevo in primis con lui…questo mi dava forza e teneva viva in me la speranza che tutto sarebbe andato bene… la musica mi ha permesso di non smettere mai di parlare con mio nonno e questo mi ha dato la forza di farmi delle domande e cercare la mia direzione, nella vita e nella musica. Mi sono chiesto se fosse stato l’ultimo giorno della mia vita, come lo avrei passato? E mi sono come risvegliato… non potevo più trascurarmi, non potevo più sminuirmi, dovevo credere in me in quello che avevo in testa, quello che ritenevo fosse giusto per la mia vita. Dove ricordarmi sempre chi ha creduto e crede in me. Ed è così che ho iniziato a sentire, con quello che ho scritto e poi cantato, di essere arrivato effettivamente ad avere un contatto, come se lui fosse effettivamente li con me. Ho immagino di poter raccontare tutto quello che ho passato. In amore a lavoro e in amicizia ma in un modo diverso, in musica, il modo che lui mi ha sempre spronato a non abbandonare.

HOLY BASTA

Nel nuovo singolo il giovane cantautore racconta la fine di una storia d’amore, una storia che lo logora tra troppo tempo e a cui, finalmente, trova la forza per dire basta. Qui a seguire il testo del brano entrato nel giorno di uscita nella New Music Friday di Spotify.

BASTA TESTO E AUDIO

E sono stanco

Di sentirti dire

Me ne vado

Chissà se è una fine

Come una rosa

Con troppe spine

Amore come crimine

E quante volte ho detto basta

sto ancora qui

ma questa volta dico basta

vai via da qui

te lo dico adesso

non lo so

se sarò più lo stesso

oppure no

E quante volte ho detto basta

sto ancora qui

ma questa volta dico basta

vai via da qui

Te lo dico adesso

Non lo so

Se sarò più lo stesso

Oppure no

Oppure no

E ti ricordi di quella promessa

Per me è stata come

una cazzo di scommessa

Ma ormai

non sei più la stessa

Adesso che ho capito cosa fare

So cosa vuoi

c’è chi dice che resta

Ma poi se ne vuole andare

Sei dinamite che ho in testa

Non so davvero che fare

Tutte le volte che ti ho visto

Stare insieme a lui

Pensando non sono

All altezza di chiamarci noi

Sai che ormai

Ho deciso di lasciarti

Andare

Via da me

E questa volta

la verità

L’ho trovata in me

Quello che penso

No stanotte non avrà

più un senso

Per me

E quella volta che mi hai lasciato a terra

E poi sei andata ma perché

E quante volte ho detto basta

sto ancora qui

ma questa volta dico basta

vai via da qui

te lo dico adesso

non lo so

se sarò più lo stesso

oppure no

Ne vale la pena?

E Non so

Cosa rispondere.

Sè giusto sbagliato

Non lo

So più comprendere

ti ho sempre dipinta

Seduta

Tra le nuvole

Perché mi nascondevi

Nel falso

Delle favole

Fumo sopra al letto

e per sta notte

Okay

Ma c’è troppo spazio

Se non sto con

Lei

cosa penseranno

Ora Di me

I tuoi

So solo che non so

Come Spiegarlo

Ai miei.

E quante volte ho detto basta

sto ancora qui

ma questa volta dico basta

vai via da qui

te lo dico adesso

non lo so

se sarò più lo stesso

oppure no

E quante volte ho detto basta

sto ancora qui

ma questa volta dico basta

vai via da qui

te lo dico adesso

non lo so

se sarò più lo stesso

oppure no