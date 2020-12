Holden Flute feat. Gemello

Prosegue il viaggio musicale di Holden. Dopo aver sperimentato il pop nel precedente brano Se un senso c’è (ne abbiamo parlato Qui), ora è il momento di Flute feat. Gemello, una nuova traccia dalle sonorità più rap e urban.

Flute è un brano notturno, scuro, che racconta del tormento che si prova quando la persona accanto non è più quella che si pensava fosse.

L’immagine che si ha nei propri ricordi ormai non combacia più con quella reale del presente, questo provoca un senso di solitudine e sofferenza. La consapevolezza che ciò di bello è stato costruito ormai è solo un castello di carta pronto a crollare.

Il nuovo brano di Holden Flute è arricchito dal flow di Gemello, rapper romano lodato dalla critica per la sua capacità di coniugare la cultura hip hop background con testi intimi, riflessivi ed evocativi.

“Flute è uno dei pezzi dell’album al quale lavoro da più tempo, che prende il nome dai flauti del beat e non dal testo, è un pezzo a cui tengo molto. Gemello è entrato ed ha spaccato, mi sta dando fiducia e questo per me è molto importante. Flute parla di quando hai una persona davanti che non è la persona che hai davanti, flute è ‘anche se sei qui con me, io sono da solo, tu non ci sei più.’”

Queste le parole di Holden.

HOLDEN FLUTE FEAT. GEMELLO – IL TESTO

Un tiro per dimenticarmi di te

Un altro per dimenticarmi di me

Per non sentire le voci che sento

Per uccidere il mostro che tengo dentro

Un tiro per tutti i rimpianti

Uno per gli sbagli

Uno per i tagli

Uno profondo almeno così

Predo il volo lontano da qui

Anche se sei qui con me, io sono da solo

No tu non ci sei più, no non ci sei più

Anche se sei qui con me, io sono da solo

No tu non ci sei più, no non ci sei più

Uccido i pensieri e non lascio le prove

Adesso al dolore gli associo il tuo nome

Qui in Italia non va di moda l’amore

Questi parlano solo di Nike nuove

La roba importante no non ha un prezzo

Eppure si costa tantissimo

Ho capito chi sono in un pezzo

Infatti c**** ho scritto un pezzo mistico

Dimmi tu come fai a guardarti negli occhi

Dimmi tu come c**** fai

a farmi sentire libero se poi nemmeno mi tocchi

Io e te diversi dalla gente

Non avevamo bisogno di niente

Su un divano a Milano andrà tutto bene

Pronto a saltare se cadiamo insieme

Tu non sai quante volte ho vinto la notte

No c*** tu non sai quante volte

Hearing your voice in my head and you’re calling me

I feel like you’re gone but you’re watching

Quante volte ho annegato il tuo nome del c****

Nel fondo di un cocktail

E mi sono bevuto le promesse che ci siamo fatti quella notte

Come fai? Come fai?

Ho perso le cose che avevo

Come fai? Come fai?

Non credo più in quello in cui credo

Tutto ok, tutto ok

Fumo così non ti vedo

Baby J, tu non ci sei

Fumo e poi dopo ripeto

Anche se sei qui con me, io sono da solo

No tu non ci sei più, no non ci sei più

Anche se sei qui con me, io sono da solo

No tu non ci sei più, no non ci sei più

Forse dobbiamo sparire nel nulla una volta per tutte

Guardo le strade coperte di stelle, dentro ai tuoi occhi saette

Questi pensieri che mordono strillano, Cristo mi lasciano il segno

Ti immagino qui,

lo sai che i ricordi mi esplodono dentro

Sotto nel cuore del mare si proprio lì dove una volta ti ho perso

C’è un faro che illumina i sogni,

ti va di passarci attraverso?

Fino alla fine del mondo,

fino all’ultimo abbraccio

Fino a quando sbattiamo da soli i nostri grandi occhi di ghiaccio

Ti sei scordata chi sei,

mi sono scordato chi sono

Sciogli la rete di questi capelli dove io mi abbandono

Siamo le luci nel cielo che a volte noi chiamiamo stelle

Vestiti di fiamme e coperti di fuoco senza che brucia la pelle

I fiori crescono ancora, senza il bisogno di annaffiarli

Di dargli acqua, perché piove sempre

Fuori e dentro di te, tu non scordarti di me

Anche se sei qui con me, io sono da solo

No tu non ci sei più, no non ci sei più

Anche se sei qui con me, io sono da solo

No tu non ci sei più, no non ci sei più

Anche se sei qui con me, io sono da solo

No tu non ci sei più, no non ci sei più