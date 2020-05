Heets è il nuovo singolo del cantautore indie Redh

Heets è il nuovo singolo di Redh disponibile dal 14 maggio su Spotify e tutte le principali piattaforme streaming distribuito da Artist First.

Heets è un brano minimal pop dalle sonorità eteree e distese. La chitarra elettrica riverberata e gli elementi elettronici (pad, synth) creano la giusta atmosfera per accompagnare il testo. Il brano si sviluppa attraverso un continuo crescendo fino a esplodere verso il finale dal punto di vista strumentale riuscendo a generare un particolare coinvolgimento emotivo nell’ascoltatore.



“Heets è un brano scritto d’inverno con il freddo e la malinconia dell’estate nelle ossa, parla di me sostanzialmente, di come non sono in grado di gestire bene una relazione o meglio i miei sentimenti. E allora cerco di stargli lontano distraendomi ‘In giro tutta la mattina’ a spendere soldi, ma alla fine una minima cazzata come ad esempio ‘Quel tabacco senza nome il pink’ mi fa pensare a lei.”

Il brano è stato scritto da Redh, mix e master sono a cura di Daniele Ferreri presso Bdr Studio.

Redh è un artista sincero, preparato e accessibile per la sua brillantezza e la capacità di arrivare alle persone. Il suo primo Ep, uscito a maggio 2019 e intitolato Torneremo, ha avuto un discreto successo nonostante la totale indipendenza. Il singolo 5 minuti in particolare è stato per molte settimane settimo sulla “Viral 50” di Spotify e ad oggi conta più di 80mila streaming. Redh vanta inoltre varie esibizioni in numerosi club di Roma e festival italiani, come ad esempio Roma Brucia e Indiegeno Fest.

AUDIO REDH HEETS