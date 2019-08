Hale dà nuova vita al primo disco con “Il giardino degli inconcludenti di notte”

Hale, all’anagrafe Pasquale Battista, ha deciso di regalare al suo pubblico una nuova versione del suo album d’esordio.

Poco più di un anno fa l’artista aveva pubblicato Il giardino degli inconcludenti, 11 brani inediti dall’anima pop con sonorità elettroniche. All’inizio di quest’anno, Hale aveva rilasciato un singolo contro il femminicidio, dal titolo Camilla (qui potete vedere il video)

Adesso è fuori negli store digitali e sulle piattaforme streaming una versione più intima di questo primo disco, Il titolo dell’album è Il giardino degli inconcludenti di notte.

A proposito di questa sua decisione, Hale ha dichiarato:

“Le mie canzoni nascono al pianoforte, di notte. Ho pensato di regalarvele tutte cosi come sono nate […] Perché esistere non basta in un momento in cui dovremmo insistere“.

Le canzoni sono riproposte in versione piano e voce, così come sono nate.

L’intento di Hale, insieme al produttore Michelangelo Tagliente, è stato quello di ricreare in studio l’atmosfera intima e “notturna” dei brani all’origine, dando così maggior risalto ai testi.

L’artista ha voluto ridurre al minimo gli arrangiamenti, così da far risaltare la componente autorale del disco ed anche l’importanza del pianoforte, che egli considera “lo strumento della sua vita“.

Per Hale, Il giardino degli inconcludenti di notte non è un mero repackaging del primo album, ma deve essere considerato come un album nuovo a tutti gli effetti.

E’ vero che il disco non contiene brani inediti, ma le canzoni sono state integralmente risuonate e ricantate, così da assumere una nuova veste del tutto inedita.

HALE Il giardino degli inconcludenti di notte – tracklist

Ecco qui di seguito la tracklist dell’album:

1. NON SIAMO SOLI (DI NOTTE)

2. ESISTERE NON BASTA (DI NOTTE)

3. MENTRE ASCOLTI LA PIOGGIA (DI NOTTE)

4. TORNERO’ INDIETRO (SENZA LEI) (DI NOTTE)

5. SENZA FARSI MALE (DI NOTTE)

6. NELL’ARIA (DI NOTTE)

7. COME STO STASERA (DI NOTTE)

8. METEORA (DI NOTTE)

9. L’AMORE E’ DIETRO L’ANGOLO (OTTUSO) (DI NOTTE)

10. EMMA WATSON (DI NOTTE)

11. LA PIU’ BELLA DI TUTTE (DI NOTTE)