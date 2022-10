Guzzi: da un incontro casuale per strada arriva il brano il Grande Freddo feat. Il Cile

E’ uscito il 14 ottobre Il Grande Freddo, il nuovo brano di Guzzi feat. Il Cile.

Lo comunica Il Cile a tutti i suoi fan il cantante il cui featuring più noto è certamente quello che ha reso celebre la nota hit estiva di J-Ax Maria Salvador (leggi qui):

Circa un annetto fa camminavo per le strade di Camaiore, paese natale della mia compagna @stefania_aames , dove spesso mi trovo fisicamente tornando ad avere un transfert con la mia amata campagna Toscana.

Non c’è bisogno che sia io a discernere sulla bellezza di questa affascinante cittadina, ma, al di là delle evidenti unicità architettoniche e paesaggistiche del posto, ci sono tante cose che mi hanno fatto innamorare di questo luogo in quanto vicine all’ambiente silvano e a misura d’uomo delle mie care terre aretine. Camaiore presenta infatti un vivaio colorato di “panda 4×4” vecchio modello customizzate a dovere e a prova di “camel trophy”, un ventaglio di bar brulicanti di vita a tutte le ore, per tutte le tipologie di clientela, stato d’animo e desiderio di evasione ricreativa, ma, soprattutto, una moltitudine di belle persone, che mi hanno fatto ricordare che noi toscani siamo sì dei forti contribuenti alla rovina della commedia comica cinematografica e dell’intrattenimento audiovisivo tricolore da metà degli anni novanta ad oggi, ma abbiamo anche un cuore potente e particolare. Camminando appunto per queste vie del centro, sono stato intercettato da un giovane cantautore di nome Guzzi] che mi chiedeva via Instagram se fossi io ad aggirarmi per il borgo del paese in cui vive o un sosia.

Da lì ci siamo conosciuti, mi sono subito appassionato al suo progetto e al modo di lavorare del suo produttore @mirko.mangano ed è venuto abbastanza naturale che io facessi un featuring in uno dei suoi singoli.

Sono felice di averlo fatto perché oltre che un bravo artista ho potuto lavorare con un giovane ragazzo che (come sempre più raramente accade nell’ambiente musicale) ha la testa al posto della testa e il culo al posto del culo e non viceversa.

Forza Guzzi] , ad maiora semper!

-IL GRANDE FREDDO- Guzzi feat. Il Cile, fuori venerdì 14 ottobre.

Il brano di Guzzi parla della solitudine tipica di questi anni. La solitudine di chi si estranea dal mondo tramite un telefono, quella di chi deve fare un lavoro spesso sottopagato per poter campare, ma anche quella di chi si ritrova in giro ubriaco, da solo, di sabato sera in cerca di qualcosa.

La produzione è affidata a Mirko Mangano.

GUZZI FEAT. IL CILE – IL GRANDE FREDDO

BIOGRAFIA UFFICIALE

Guzzi è Alessandro Domenici, classe 1991, originario di Pietrasanta (LU).

Si avvicina alla musica dei cantautori da piccolo grazie ai genitori e da lì a breve comincia a suonare la chitarra da autodidatta. Fino al 2019 suona con alcune band della zona di cui è frontman ed autore dei brani. Successivamente nasce la necessità di proporsi come solista ed esprimersi a tutto tondo, senza dover necessariamente scendere a compromessi, oltre al fatto che sente il richiamo di una musica più cantautorale, più intima.

Dopo alcuni mesi di scrittura, avviene l’incontro con Mirko Mangano (Media Wave) e prende vita il progetto Guzzi. Insieme ed indipendenti, pubblicano i singoli “Lampioni” (2019), “24 Ore” (2020) e “Domenica” (2020).

Nell’ottobre 2020 riescono a rientrare nei finalisti di “Area Sanremo” con il brano “La notte porta consiglio” (2020), che viene selezionato anche per il “Fatti Sentire” festival, arrivando in finale ed in seguito trasmesso su Rai 2.

L’anno seguente, pubblicano ” Ti vedo da lontano” (2021) e “Serie A” (2021) mentre, nel 2022 pubblicano, con l’interesse di ADA Music – Divisione di Warner Music, tre singoli: “Margherita (io ti odio)”, “Elvira e Modì” e “Havana”. Con “Elvira e Modì” partecipano al “Premio Lunezia” aggiudicandosi il premio radio assegnato da Radio Bruno