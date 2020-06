Sarà disponibile sal 26 giugno il nuovo singolo di Guè Pequeno Saigon (Island Records), primo estratto dall’album Mr. Fini in arrivo lo stesso giorno (ne abbiamo parlato Qui).

L’album è stato presentato in anteprima su Rai Play in uno speciale denominato Guè Pequeno vs. Mr. Fini. Una sorta di racconto autobiografico in cui l’artista fa i conti con sé stesso. Un dialogo allo specchio in cui si possono scorgere sfumature di una personalità multiforme che ha dato vita a un percorso musicale unico e senza precedenti.

“Guè Pequeno vs. Mr. Fini è uno speciale tv sul nuovo disco che sarà in esclusiva su @raiplay_official da lunedì.

Un’intervista esclusiva + 5 mini video con spoiler di altri pezzi nuovi.”

Questo il messaggio postato sui social dall’artista che promuove lo show disponibile sulla piattaforma Rai Play.

Mr. Fini arriva a due anni di distanza da Sinatra, un progetto molto apprezzato anche dalla critica che ha ottenuto un disco di platino.

Nel mezzo il rapper ha partecipato in veste di coach all’ultima edizione di The Voice of Italy (Qui la nostra videointervista) ed è stato tra gli ospiti della Notte della Taranta 2019 di Melpignano.

Appuntamenti in cui l’artista è uscito dalla sua confort zone dimostrandosi a proprio agio.

GUÈ PEQUENO SAIGON – TESTO E AUDIO

Il testo e l’audio del nuovo singolo di Guè Pequeno Saigon saranno pubblicati venerdì 26 giugno.