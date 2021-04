Gué Pequeno e Dj Harsh: i festeggiamenti per i 10 anni di carriera solista proseguono con il mixtape “Fastlife 4”

Gué Pequeno e Dj Harshil Fastlife 4

Proseguono le celebrazioni per i 10 anni di carriera solista di Gué Pequeno. Dopo aver riproposto Il Ragazzo D’Oro in una versione denominata 10 anni dopo (ne abbiamo parlato Qui), è ora il momento della pubblicazione di Fastlife 4, che uscirà il 9 aprile.

Continua così la saga del mixtape di Gué Pequeno & Dj Harsh.

Esattamente come fu dieci anni fa, quando alla pubblicazione del suo primo progetto solista fece seguito Fastlife Vol. 3, il nuovo mixtape continua nella stessa tradizione, andando ad aggiungersi all’uscita dell’album che celebra i dieci anni di carriera dell’artista multi-platino e figura di riferimento centrale del genere che, ad ogni sua singola release, tra conferme e pluri-certificazioni, non ha mai smesso di tracciare nuovi percorsi e dettare nuove regole.

GUÉ PEQUENO E DJ HARSH FASTLIFE 4

Fastlife 4 è rap alla sua essenza. Cinema di strada, asprezza del sottomondo e lifestyle esagerato raccontati con le figure retoriche della poesia moderna, dove ognuna delle strofe di Gué è stata registrata in presa diretta, in un solo take quando non addirittura in freestyle.

Al suo fianco Dj Harsh che con Guè ha sviluppato e firmato tutti i capitoli precedenti. Oltre a lui ci sono i producer PK, The Night Skinny e North of Loreto, (nuovo progetto elettronico del leggendario rapper e producer Bassi Maestro) e nei featuring compagni di viaggio di primissimo piano come Lazza, Salmo, Marracash, Gemitaiz, Noyz Narcos, Rasty Kilo, MV Killa, Luché.

Ecco la tracklist.

Disclaimer

Lifestyle

Alex (Feat. Lazza E Salmo)

Smith & Wesson Freestyle (Feat. Marracash)

Champagne 4 The Pain (Feat. Gemitaiz E Noyz Narcos)

Wagyu (Feat. Night Skynny)

Marco Da Tropoja (Feat. Vettosi)

Co$¥Mon€¥

Italian Hustler (Feat. Rasty Kilo)

Babyma (Feat. Mv Killa)

Denim Giappo (Feat. Luché)

Me & My B

Fast Life (Feat. North Of Loreto)

Vita Veloce Freestyle