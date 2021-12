Guè Pequeno lancia “Gvesvs” e diventa solo Guè. Ecco tracklist, autori e produttori del nuovo disco

Cosimo Fini, conosciuto fino ad oggi come Guè Pequeno, tra i rapper più seguiti e amati in Italia, cambia nome d’arte e, per il lancio del nuovo disco, Gvesvs, diventa semplicemente Guè.

L’annuncio era arrivato a mezzo social: “Sono diventato abbastanza grande, posso togliere Pequeno dal mio nome”.

Il 10 dicembre l'artista ha lanciato il suo nuovo album, Gvesvs, in cinque differenti versioni: Cd autografato, doppio vinile autografato, Maglione di natale con cd, cd standard e vinile. A queste si aggiunge ovviamente la versione in digitale.













Guè Gvesvs tracklist, autori e produttori

Nel nuovo disco dell’artista 16 canzoni e 12 artisti ospiti ovvero Rick Ross, Rose Villain, Geolier, Marracash, Coez, Ernia, Elisa, Salmo, Dutchavelli, Jadakiss, Ketama126 e Franco126.

Andiamo a scoprire autori e produttori dei brani.

La G la U e la E pt. 2

(Cosimo Fini – Matteo Bernacchi

Prodotto da Dj Shocca) Gangster of Love (feat. Rick Ross)

(Cosimo Fini – Pablo Miguel Lombroni Capalbo – William Roberts

Prodotto da Shablo e Sixpm) Piango sulla Lambo (feat. Rose Villain)

(Andrea Ferrara – Cosimo Fini – Edwyn Roberts – Rosa Luini

Prodotto da Sixpm) Blitz! (feat. Geolier)

(Andrea Ferrara – Cosimo Fini – Emanuele Palumbo

Prodotto da Sixpm) Daytona (feat. Marracash)

(Alessandro Pulga – Cosimo Fini – Fabio Rizzo – Stefano Tognini

Prodotto da Marz e Zef) Veleno

(Andrea Ferrara – Cosimo Fini – Edwyn Roberts – Stefano Marletta

Prodotto da Sixpm) Nessuno (feat. Coez)

(Cosimo Fini – Federico Vaccari – Pietro Miano – Silvano Albanese

Prodotto da 2nd Roof e Sixpm) Futura Ex (feat. Ernia)

(Cosimo Fini – Luca Pace – Matteo Professione

Prodotto da Night Skinny) Cose non sane (Interlude)

(Andrea Ferrara – Cosimo Fini – Edwyn Roberts

Prodotto da Sixpm) Senza sogni (feat. Elisa)

(Andrea Ferrara – Cosimo Fini – Edwyn Roberts – Elisa Toffoli

Prodotto da Sixpm) Lunedì blu (feat. Salmo)

(Andrea Ferrara – Cosimo Fini – Maurizio Pisciottu

Prodotto da Sixpm) Sponsor (feat. Dutchavelli)

(Cosimo Fini – Dutchavelli – Rvchet

Prodotto da Rvchet e Sixpm) Nicolas Cage (feat. Jadakiss)

(Cosimo Fini – Jason Phillips – Marco Polo) Domai (feat. Ketama126)

(Andrea Ferrara – Cosimo Fini – Piero Baldini

Prodotto da Sixpm) Fredda, Triste, Pericolosa (feat. Franco126)

(Andrea Ferrara – Cosimo Fini – Edwyn Roberts – Federico Bertollini – Stefano Marletta

Prodotto da Sixpm) Too old to die young

(Cosimo Fini – Pablo Miguel Lombroni Capalbo

Prodotto da Shablo)

Tra l’altro Guè ha partecipato sulla traccia Murder Music, alla straordinaria collaborazione di Snoop Dogg, Benny The Butcher, Jadakiss e Busta Rhymes, unico italiano presente.