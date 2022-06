Anteprima video: Guasto, prodotto da Principe e Socio M., ci racconta Napoli con un brano ricco di riferimenti, da Sorrentino a Pino Daniele

Domani, venerdì 24 giugno 2022, esce il videoclip del nuovo singolo di Guasto, Funkyland per NyNa City 91 Records. Con un giorno di anticipo il videoclip è oggi in anteprima esclusiva su All Music Italia.

Gianmarco Finizio, in arte Guasto, è nato a Napoli. Inizia a suonare la chitarra e a scrivere canzoni durante le scuole medie, frequentando una classe di musica sperimentale.

Tra un lavoro e l’altro si esibisce live nel locali e inizia ad auto prodursi le proprie canzoni al dj Fabio Stingo, con cui inizia un percorso musicale tecno/funk d’autore.

La sua prima vera occasione è quando partecipa a The Voice of Italy arrivando sino alla fase televisiva delle blind audition. L’artista ha anche partecipato e vinto Area Sanremo ed è arrivato in finale al 1MNEXT 2021.

Nel 2021 pubblica In che senso?, prodotto da Mauro Spenillo (aka Socio M), a cui segue nel 2022 Che c’hai d’accendere? per NyNa City 91 record / Artist First. Al momento sta realizzando il suo primo album interamente prodotto da Principe e Socio M.

Ma veniamo a Funkyland, uscito sulle piattaforme digitali lo scorso 10 giugno. Ecco come racconta la canzone Guasto…

Funkyland è il mio nuovo singolo, prodotto da Antonio De Carmine e Mauro Spenillo, alias Principe e Socio M. Così come nei singoli precedenti, anche per il mio primo album che stiamo producendo, viaggiamo su sonorità funky di fine anni 70’, mettendo in evidenza strumenti musicali, come il piano Rhodes, chitarre Fender Stratocaster, Synth che ricreano quelle atmosfere, contaminate dal Neapolitan sound con cui sono cresciuto.

Funkyland è un omaggio alla terra del funky, un racconto che cita brani famosi portati al successo da nomi come: Geroge Benson, Bee Gees, Diana Ross, E.W.F., Kool and the gang, passando per Jovanotti. Per me un luogo ideale dove potersi rifugiarsi, chiudere gli occhi e danzare, tra luci e colori. È un viaggio su un pianeta fatto di musica e diversità, libero da qualsiasi pregiudizio, quando intorno a noi “la realtà è scadente”, per citare un altro persognaggio famoso e mio illustre concittadino: Paolo Sorrentino, nel suo film “È stata la mano di Dio”.

Quella mano di “DioS” che ritroveremo nel video di Funkyland.

ANTEPRIMA VIDEO Guasto Funkyland

Il videoclip del pezzo è diretto da Alessandro Freschi – Frè. Guasto. Ce l’ho racconta il cantautore:

Nel video, diretto da Alessandro Freschi, Funkyland, la terra del funky, viene rappresentata da una città ideale: Napoli.

Viaggio su Partenope, terra ideale, ricca di contaminazioni, di storia, cultura, paesaggi mozzafiato, dove io sono protagonista, passeggiando e danzando sotto monumenti storici, tra le pietre di tufo e il piperno, nei vicoli e tra i palazzi antichi, riportati al contemporaneo grazie alle opere dipinte sui muri, da una generazioni di giovani artisti, che esprimono nuove forme d’arte attraverso immagini di personaggi illustri della storia, dello sport, dello spettacolo, della musica, del cinema, della cultura, diventati rappresentativi, e vere e proprie icone di Napoli nel mondo.

In questo tour per la città, tra queste infinite bellezze, chiudo con l’ultimo omaggio, al più grande rappresentante contemporaneo della musica partenopea: Pino Daniele, e lo faccio indossando i miei magici occhiali “funky”, da visionario, aggiungendo a tutte queste bellezze intorno a me, altri mille colori.

Perchè “NAPUL’E MILLE CULURE!”, per citare appunto, Pino e la sua più celebre canzone.

“FUNKYLAND: Napoli è bella e mò abbàlla!

Ecco a seguire video e testo del brano.

FUNKYLAND TESTO

Nessuno chiede mai

Come stai?

La risposta già la sai

Tutto bene!

La gente che risponde

Fa un pippone di due ore

Mi confonde

Dare meno confidenza

Come ti va? / Give me the night

Come ti va? / Stayn’ alive

Ah ah Come ti va?

Give me five / All right

Come ti va? / It’s funky time

Come ti va? / Upside Down

Ah ah Get Down on it

Boogie Wonderland

Mia madre dice

“Oh guagliò ‘o ssaje ma addò vaje senza…”

Money money mo’!

Io so solo che mi basta

Stare bene alla mia festa

Voglio bene a questa vita

So’ funky e pizza margherita

Come ti va? / Give me the night

Come ti va? / Stayn’ alive

Ah ah Come ti va?

Give me five / All right

Come ti va / It’s funky time

Come ti va? / Upside Down

Ah ah Get Down on it

Boogie Wonderland

I’m feeling good

Sto bbuono ccà

Dint’a stu mood

Girammo ‘o munno

Came on viene appriesso a mme

Fatte purtà

D’ ‘a musica

Do you need it?

Uh Uh Uh Uh

Illusion

Uh Uh Uh Fu Fu Fun Funky

Anima Funky Man

Come ti va? / Give me the night

Come ti va? / Stayn’ alive

Ah ah Come ti va?

Give me five / All right

Come ti va? / It’s funky time

Come ti va? / Upside down

Ah ah Get Down on it

Boogie Funkyland

Land Land oh oh ohi

Land Land oh oh ohi

Fukyland Land Land

Funkyland yeah yeah

Come ti va? / Give me the night

Come ti va? / Stayn’ Alive

Ah ah Come ti va?

Give me five / All right

Come ti va? / It’s funky time

Come ti va? / Upside down

Ah ah Get down on it

Do you need it?

Come ti va? / Give me the night

Come ti va? / Stayn’ Alive

Ah ah Come ti va?

Give me five / All right

Come ti va? / It’s funky time

Come ti va? / Upside down

Ah ah Get down on it

This is Funkyland!