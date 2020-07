E’ uscito Mi sono rotta il tacco, il primo singolo della giovane cantautrice salentina Greta Portacci.

Il pezzo porta la firma della stessa Greta insieme a Nicco Verienti e Giulia Capone, un team di autori da anni a fianco di importanti big della musica italiana. Il brano è stato prodotto dallo stesso Nicco Verrienti presso l’Albicocca Studio, mentre il mix è stato curato da Francesco Lo Cascio.

Mi sono rotta il tacco è un brano fresco, estivo e ritmato che si lascia fischiettare sin dalle prime note e dai primi ascolti.

Cosa farebbero Garibaldi e Adamo ed Eva se vivessero nella società moderna?

Il testo si caratterizza per un’ironia dissacrante che idealmente ci trasporta nell’immaginario di Greta, che nonostante le mille difficoltà di una quotidianità incerta, riesce a guardare il mondo con occhi bizzarri e sognanti, alla continua ricerca della propria realizzazione.

Il singolo è accompagnato da un videoclip diretto da Giorgio Gabe.

GRETA PORTACCI

Greta, nonostante sia molto giovane, nel brano dimostra una sicurezza fuori dal comune e una forte determinazione.

La cantautrice vanta già un percorso ricco di esperienze artistiche tra concorsi e palchi in giro per l’Italia. Tempo fa si è anche presentata ai provini di Amici.

Oltre all’attività di cantautrice, Greta scrive anche per altri artisti. Ha, infatti, già firmato il singolo Shangai per Le Deva (ne abbiamo parlato Qui). Nei prossimi mesi sono previste diverse collaborazioni.

MI SONO ROTTA IL TACCO – IL TESTO

(Greta Portacci – Nicco Verrienti – Giulia Capone)

L’Italia non s’è desta

con l’elmo sulla testa

Scipione sta a una festa

Tornasse Garibaldi

addio Risorgimento

farebbe selfie in disco

coi mille dentro

io dovessi andare in guerra

non sentirei la sveglia

io non sogno un velo bianco

ma di fare il grande salto

Per arrivare in alto

sono caduta in basso

uh mamma mia

mi sono rotta il tacco

per arrivare in alto

ci vuole più di un santo

uh mamma mia

mi sono rotta il tacco

peccasse oggi Eva

al sushi e niente mela

e Adamo con Adamo

mano per mano

io dovessi andare in guerra

non sentirei la sveglia

come un unicorno stanco

che poi non salta manco

Per arrivare in alto

sono caduta in basso

uh mamma mia

mi sono rotta il tacco

per arrivare in alto

ci vuole più di un santo

uh mamma mia

mi sono rotta il tacco

di mantenere la calma

di portare la gonna

di guidare una Panda

di spiegare i tatuaggi

a chi ha l’età di mia nonna

di chi mi da un’etichetta

di chi non apprezza

di chi dice a chi canta

che non è un lavoro

finché poi non sbanca

Per arrivare in alto

sono caduta in basso

uh mamma mia

mi sono rotta il tacco

per arrivare in alto

ci vuole più di un santo

uh mamma mia

mi sono rotta il tacco