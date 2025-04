Gloria Tricamo: il primo EP è un piccolo viaggio nell’anima

GLORIA TRICAMO, cantautrice e chitarrista dalla scrittura evocativa e personale, pubblica il suo primo EP intitolato Una piccola guerra, fuori da giovedì 10 aprile per Flamingo Management, distribuito da ADA Music Italy/Warner Music Italy.

Nata a Civitavecchia, Gloria Tricamo cresce in una vecchia stazione ferroviaria circondata dall’arte e dalla narrazione teatrale. Nipote del regista Mario Tricamo, laureata in Architettura, si forma come musicista da autodidatta esplorando soul, jazz, bossa nova, space rock e psichedelia.

Dopo un periodo a Parigi tra jam session e influenze brasiliane, torna in Italia e incontra Luca Carocci, con cui inizia un nuovo percorso musicale essenziale e senza tempo. Il risultato è questo debutto discografico raffinato, dove le parole diventano stanze da abitare e la voce si fa strumento emotivo.

Il primo EP della cantautrice è stato anticipato dai brani Scompare (feat. Luca Carocci) e Discount, l’EP si compone di quattro tracce che raccontano piccole e grandi fragilità, muovendosi tra introspezione poetica e sonorità sospese. La produzione è curata da Luca Carocci con il contributo di musicisti come Roberto Angelini, Fabio Rondanini e Andrea Pesce.

Una piccola guerra è un lavoro delicato e tagliente allo stesso tempo, che mescola immagini alla Edward Hopper con la profondità emotiva della narrativa di Raymond Carver. Un racconto intimo, a tratti crudo, che riflette su memoria, relazioni, desideri e inquietudini.

APPUNTAMENTI LIVE

Mercoledì 9 aprile si terrà a Roma, nella Sala Teatro Malo (Via Fanfulla da Lodi 3), il release party ufficiale. Sul palco, insieme a Gloria, ci sarà Luca Carocci per un set intimo tra voci, chitarre e basso. Apertura porte ore 20.00, inizio live ore 21.00. Ingresso up to you.

Prime date annunciate:

14 giugno – MELPIGNANO (LE) – Scarabocchio (In Solo)

15 giugno – LECCE – Secret Concert (In Solo)

20 giugno – TORINO – Polo Culturale “Lombroso 16” (In Solo)

gloria tricamo – UNA PICCOLA GUERRA: i brani

La tracklist dell’EP:

Discount Euforia Una piccola guerra Scompare (feat. Luca Carocci)

Ogni brano racconta una parte del viaggio emotivo dell’artista:

Discount è una ballad sospesa tra jazz e soft rock, ambientata nei parcheggi dei discount e tra le luci al neon della periferia. Euforia nasce in una Palermo affollata di sabato sera e parla di solitudine nella folla, tra loop di chitarre e ritmiche tribali.

Una piccola guerra è la traccia più visionaria, un manifesto sull’incomunicabilità e la bellezza nascosta nell’apparenza. Scompare è un duetto con Carocci che scava nel ricordo e nel disincanto, lasciando spazio alla fragilità.

A seguire il video di Discount mentre qui potete seguire Gloria su Instagram.