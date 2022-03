Global Music Report: cresce il mercato musicale nel 2021... l'Italia torna in top 10!

Mercato discografico 2021.

E’ stato pubblicato il Global Music Report 2022 che analizza i dati che il settore discografico ha sviluppato nel 2021.

Il mercato, nel suo complesso, è cresciuto del 18,5% a livello globale con una performance che, nell’anno, ha raggiunto quasi i 26 miliardi di dollari, in base ai dati pubblicati il 22 marzo da IFPI (International Federation of the Phonographic Industry).

il Mercato discografico 2021… l’Italia

Grande crescita anche per il settore discografico italiano che, dopo 5 anni, torna nella top ten dei più importanti mercati a livello globale.

L’Italia fa segnare una crescita del 27,8%, con oltre 332 milioni di Euro di ricavi.

I dati del mercato italiano (pubblicati il 22/03/2022 da Deloitte/IFPI) mostrano come siano le piattaforme streaming ad aver trascinato il settore, come già successo nel 2020. Il segmento premium, infatti, è cresciuto del 35,6%.

Cresce anche l’area video streaming sostenuta dalla pubblicità. L’incremento è del 46,3%.

Complessivamente il segmento streaming (audio e video) è cresciuto del 24,6%, con ricavi pari a 208 milioni di Euro.

Una ricerca IFPI Engaging with Music, nel 2021, i consumatori italiani hanno speso mediamente oltre 19 ore alla settimana ad ascoltare musica.

Il 45% tramite abbonamento premium, quota che cresce al 57% nella fascia d’età tra i 16 e i 24 anni.

Dopo un 2020 difficile, nel 2021 anche il CD è tornato a generare ricavi, facendo segnare un +10,6%, anche se il dato assoluto rimane sotto a quello del 2019.

Continua, invece, la crescita del vinile. Dopo aver superato i CD all’inizio del 2021, ha confermato la forte crescita un 79% di incremento.

Crescono anche i ricavi da altri formati. L’incremento delle musicassette è stato del 245%.

Nel segmento fisico è stato particolarmente efficace il Bonus Cultura 18 app, il cui impatto è arrivato a rappresentare oltre 21 milioni di euro complessivamente.

Anche i diritti connessi (i ricavi da licenze per l’uso di musica in radio, televisioni, palestre, pubblici esercizi e feste private) sono a 37,2% con 52 milioni di Euro.

I diritti di sincronizzazione (la musica nelle pubblicità, film, serie TV) ha visto un aumento del 36,4% superando per la prima volta i 10 milioni di euro.

Il mercato italiano ha espresso numeri particolarmente positivi nel 2021, grazie agli importanti investimenti delle case discografiche sul repertorio italiano e sui giovani.

Effetti positivi si registrano anche dagli interventi fiscali con il tax credit per le nuove opere.

i numeri e le classifiche

Nelle classifiche di fine anno, le top ten di singoli e album sono state dominate dal repertorio italiano. Diversi artisti della Generazione Z hanno conquistato più dischi di platino.

Complessivamente, nel 2021 sono stati infatti premiati 231 Album, 6 Compilation e 1.054 Singoli Digitali tra oro, platino e multiplatino.

Nel 2021 479 album hanno superato la soglia di 10 milioni di streaming: si tratta di 302 artisti in totale, con una forte crescita rispetto a 10 anni fa.

Nel 2011 solo 134 album per 105 artisti avevano infatti superato l’equivalente soglia delle 10.000 copie vendute (fisico + download): un segnale fondamentale anche per la sostenibilità economica del mercato.

L’anno passato ha anche visto la crescita dei ricavi per le vendite di musica italiana all’estero che, in termini di royalty generare dall’estero per la musica italiana, sono cresciuti saliti del 66% arrivando a circa venti milioni di euro.