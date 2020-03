Mina ottanta… Ottant’anni! Eh si, otto lunghi decenni che, nella normalità dei casi, sarebbero visibili attraverso rughe, capelli bianchi, movimenti lenti e faticosi, voce tremolante e chi più ne ha più ne metta, ma non quando si pensa a Mina.

Non è dato sapere come sia nella sua realtà la regina incontrastata della musica italiana, ormai ritirata a vita privata da oltre 40; una cosa però è certa ed è che l’aura che ha lasciato aleggiare su noi tutti, quella non ha subito macchia.

Si, Mina oggi compie ottant’anni e sessanta di questi ed oltre li ha trascorsi su un palco, anche quando il palco, all’apice del successo ( che a dirla tutta ne durava già da almeno 15 ), ha deciso di non calcarlo più. Ci è invece rimasta, rimasta per tutti quelli che ne avevano vissuto l’ascesa, quelli che ne avevano goduto i fasti, quelli come me nati a ridosso del suo ritiro e che non hanno avuto la fortuna di vederla dal vivo e persino per quelli arrivati anni ed anni dopo, che non hanno potuto che rimanere affascinati dalla sua voce, dalle sue canzoni che non invecchiavano, buone per tutte le stagioni, buone per ogni età.

Oggi Mina compie ottant’anni e potrei davvero mettermi a scegliere 80 canzoni per rappresentarne la carriera, il perché lei è Mina, ma quest’articolo diverrebbe troppo pesante e lungo e così, con grande difficoltà ne ho scelte 30, una sorta di top ( e non senza difficoltà ). All’interno ci sono grandi successi, ma anche brani minori ( se così possono chiamarsi mai i brani di Mina ), cover ( ne ha incise tantissime ) che ho scelto a gusto mio, cercando di non lasciarmi influenzare dalle copie vendute o dall’amore mostrato dai fans o dai critici in generale; ho pensato a me, e sarà pure cosa egoista, ma alla fine l’articolo l’ho scritto io e quindi… buon ascolto.

Mina ottanta… partiamo subito con le prime canzoni partendo dalla 30.

30 Alibi ( 2006 )

29 La Canzone Di Marinella ( 1967 )

28 E Se Domani ( 1964 )

27 Io E Te Da Soli ( 1970 )

26 Più Di Così ( 1984 )