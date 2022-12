Gli Omini escono da X Factor e annunciano il tour

Omini tour 2022. La band dopo l’eliminazione da X Factor (ne abbiamo parlato qui) non ha intenzione di perdere neanche un attimo di tempo, sfruttando così il successo raccolto durante la permanenza nello show televisivo.

Reduci dall’esplosiva partecipazione ad XFactor22 sotto la guida del giudice Fedez, gli Omini sono già pronti a salire sui palchi dei principali club d’Italia, per il loro primo tour, organizzato da Kashmir Music.

Omini sono Julian Loggia al basso e alla voce, Zak Loggia alla chitarra e ai cori e Mattia Fratucelli alla batteria. Nascono nel 2015 come The Minis, facendosi conoscere con questo nome fino al 2021.

Suonano per la prima volta nel 2016 all’Hiroshima Mon Amour di Torino, cominciando un’attività live che li porterà sui palchi dei più grandi festival italiani, come Home Festival, Apolide, Siren Festival, Stupinigi Sonik Park e ad aprire artisti del calibro dei Subsonica, Caparezza, Africa Unite, Baustelle, Statuto e Bluebeaters.

Nel 2020 il gruppo si ritrova in una fase di transizione: Julian, Zak e Mattia si chiudono in sala prove per scrivere nuove canzoni con un sound differente e rinnovato rispetto al primo disco, con sonorità che spaziano dalla controcultura anni ‘60 fino all’indie rock contemporaneo.

I tre decidono di cambiare nome in Omini, estrapolando il nome dall’omonimo pezzo che ad ottobre 2021 è stato pubblicato per Epic Records (Sony).

Omini tour 2022 partirà il 14 dicembre da Montebelluna (TV), per poi toccare Perugia, Roma, Torino e Milano già entro il 2022.

Il power-trio porterà sul palco il nuovo singolo Matto, in gara ad XFactor22, (pubblicato per Sony Music Italia il 18 novembre 2022). I brani del loro primo album e le cover iconiche che da sempre caratterizzano i loro energici live.

Omini Tour 2022