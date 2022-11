X Factor 2022: l’inedito del trio pop-rock degli Omini è “Matto”

X Factor Omini Matto testo e significato dell’inedito presentato dalla band nel quarto live del talent show Sky.

Sono Julian Loggia al basso e alla voce, Zak Loggia alla chitarra e ai cori e Mattia Fratucelli alla batteria.

Nascono nel 2015 come The Minis, facendosi conoscere con questo nome fino al 2021.

Dopo tanti live in Festival di successo e aperture per grandi artisti il 6 settembre 2019 esce il loro primo album, dieci pezzi intitolati con quello che è al contempo il grido di battaglia e la prima cifra stilistica del gruppo: Senza Paura.

Nel 2020 il gruppo si ritrova in una fase di transizione: Julian, Zak e Mattia si chiudono in sala prove per scrivere nuove canzoni con un sound differente e rinnovato rispetto al primo disco, con sonorità che spaziano dalla controcultura anni ’60 al brit rock. I tre decidono di cambiare nome in OMINI, estrapolando il nome dal pezzo che ad ottobre 2021 sarà pubblicato come primo singolo.

A X Factor 2022 conquistano l’accesso nel roster di Fedez già dai Bootcamp.

OMINI MATTO significato del brano

Scritto da Andrea Appino e Fabrizio Pagni con la produzione di BRAIL e Gianmarco Manilardi, matto è un brano che gioca molto con le parole e con gli opposi per dare un senso a qualcosa che un senso non ce l’ha e che quindi ti fa apparire come un matto.

Il brano è contenuto nella compilation X Factor Mixtape 2022.

OMINI MATTO TESTO

Oh oh oh oh oh

alla fine son diventato matto

mi son distratto un minuto soltanto

mentre guardavo da vicino

la verità

per questo sono diventato matto

me la sono un po’ cercata lo ammetto

bastava girarsi di la

Ricordi avevamo fatto un patto

c’era la vodka, il calcio, parcheggio

milioni di parole in un abbraccio

se non ti bastano le stelle, io ti basto

cosa vuol dire che sei diventato matto

che sono rotto, distante, distratto

invecchio più veloce del mio ritratto

e posso perdere il controllo

almeno quello

per questo sono diventato matto

per questo sono diventato matto

per questo sono diventato matto matto

Per questo sono diventato matto

per questo sono diventato matto

Vuoi sapere adesso cosa faccio

il giorno dormo, la notte cammino sul tetto

e parlo con tutti i vivi, i morti

e sono in contatto con l’al di là

ballo da solo senza musica

sfido le leggi della fisica

e salto, e urlo, e piango, poi rido

e punto diretto all’eternità

per questo sono diventato matto

per questo sono diventato matto

per questo sono diventato matto matto

Per questo sono diventato matto

per questo sono diventato matto

Matto, lo spazio, la luce che si incurva

la vita eterna, un punto di domanda

lo sai come si fa, lo sai come si fa

per questo sono diventato matto

il passato, il presente, il futuro che ci osserva

i viaggi nel tempo, la storia che ritorna

lo sai come si fa, lo sai come si fa

per questo sono diventato matto

per questo sono diventato matto matto

per questo sono diventato matto matto

per questo sono diventato matto

per questo sono diventato matto

Foto di Virginia Bettoja