E’ uscito Sonnambuli, il nuovo singolo de Gli Occhi degli Altri, la band originaria di Lecco, che dopo una fase emo-rock ha trovato nel rock alternativo con venature dreamy la propria confort zone.

Il brano si può definire come un inno generazionale, con un testo dove trovano spazio luoghi comuni e immagini che ricordano un periodo ben preciso nella vita di ognuno di noi.

Così la band ha presentato Sonnambuli sui social:

“’Sonnambuli’ è fumarsi l’ultima prima di andare a letto, per poi non riuscire a dormire per colpa del caffè e dei rapporti incasinati.

‘Sonnambuli’ è un flusso di coscienza notturno e anche un labirinto mentale… ma con una via d’uscita!

Se il giorno dopo ti sveglierai tardi ci sarà un’intera generazione di post-adolescenti a farti compagnia.

L’abbiamo registrato con il cuore e pezzetti di lago a Il Mono Studio insieme a Matteo Cantaluppi e Matteo Sandri.

Distribuita da Artist First.

Ci vediamo presto sul palco.”